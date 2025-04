¡Noticias del mal gusto para inmigrantes de EEUU! ICE alerta de modalidad de estafa de un 'sobre azul' que no debes creer

Inmigrantes de diversos estados de Estados Unidos han reportado ser víctimas de una aparente estafa que se está volviendo viral en redes sociales con el propósito de atemorizarlos: "Estás siendo deportado", es la frase que les llega a los extranjeros a través de un sobre azul.

Como algunas personas deben tener conocimiento, este sobre azul es similar al que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) entregan como una notificación oficial a quienes tengan un estatus migratorio irregular.

¿De qué trata la estafa acerca del sobre azul que les llega a inmigrantes?

La estafa del sobre azul que afecta a los inmigrantes en EEUU consiste en el envío de cartas fraudulentas que imitan notificaciones oficiales del ICE. Estas cartas, que llegan en sobres azules, incluyen un mensaje intimidante que dice "Estás siendo deportado". El objetivo de la estafa es generar pánico en la comunidad inmigrante, aprovechándose del temor de las personas que viven con estatus migratorio irregular.

Aunque el sobre y su contenido parecen ser oficiales, al analizarlos detenidamente, se descubre que no tienen respaldo legal y no provienen del ICE. En su interior, las cartas incluyen detalles falsos sobre leyes federales y advertencias de expulsión inmediata, lo que hace que muchos migrantes, especialmente aquellos que no están familiarizados con los procedimientos legales, crean que la notificación es auténtica.

Los sobres se venden en plataformas como TikTok Shop por un bajo costo (12 dólares) y se envían desde direcciones anónimas, lo que dificulta rastrear su origen. Esta estafa no solo genera angustia, sino que también alimenta el pánico colectivo dentro de la comunidad inmigrante, ya que los migrantes temen que puedan ser deportados en cualquier momento.

¿Qué se recomienda hacer si se recibe el sobre azul relacionado con las estafas?

Si se recibe este sobre, se recomienda ignorarlo, no responder ni interactuar con el contenido, desecharlo y denunciar la estafa al ICE o a las autoridades locales. También es importante verificar cualquier duda con un abogado de inmigración para evitar caer en fraudes similares.