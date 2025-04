Real ID: sigue estas 2 importantes recomendaciones para evitar cualquier error en el trámite de tu identificación en el DMV

Después del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Real ID en 2005, con el objetivo de crear tarjetas de identificación más seguras, difíciles de falsificar o modificar.

Es por ello que, a partir del 7 de mayo de 2025, el gobierno federal requerirá que todos los ciudadanos residentes en el país presenten una licencia de conducir o tarjeta de identificación que cumpla con los estándares de Real ID. Esta identificación será necesaria para abordar vuelos, acceder a instalaciones federales o ingresar a bases militares.

¿Qué consejos debes seguir para evitar cualquier error en el trámite de tu Real ID en el DMV?

La Real ID se obtiene en cualquiera de los Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV) del estado donde resida cada persona. Se distingue de las licencias estándar por tener una estrella dorada en la esquina superior derecha. Para evitar errores al solicitar tu Real ID y asegurar que sea aprobada, se recomienda lo siguiente:

Entregar prueba de residencia adecuada: Al solicitar la Real ID, es necesario presentar dos documentos que demuestren su residencia en el estado. Pueden ser una licencia, un permiso o una tarjeta de identificación, un estado de cuenta bancario reciente o un recibo de pago que incluya la dirección actual del estado. El DMV aceptará algunos documentos electrónicos, como una factura de servicios públicos, un estado de cuenta de tarjeta de crédito o un recibo de pago impreso. No se aceptarán documentos que utilicen un apartado postal.

Presentar pruebas de su nombre completo y legal: El DMV solo imprimirá el nombre legal en la Real ID. No se permiten apodos, ni versiones abreviadas o alternativas del nombre legal. Si en los documentos de prueba aparece un apodo, nombre abreviado o nombre de confirmación, será necesario presentar una prueba de un cambio de nombre legal aprobado por un tribunal.

¿Qué sucede si no cuentas con una Real ID en Estados Unidos?

No tener la Real ID o no mantenerla actualizada con tus datos correctos podría restringir tu libertad de movimiento dentro de Estados Unidos. El DMV estatal ha informado que las personas que decidan no obtener una Real ID recibirán una licencia de conducir o tarjeta de identificación con la indicación "se aplican límites federales".

Esto permitirá que los oficiales de diversas agencias tomen decisiones dentro de sus respectivas áreas de competencia. Algunas de las principales consecuencias de no contar con esta identificación son:

No podrás utilizar tu identificación estándar para abordar vuelos comerciales dentro de Estados Unidos regulados por el Gobierno federal.

No podrás acceder a edificios del Gobierno federal ni a instalaciones militares.

No podrás ingresar a plantas nucleares.

¿Puedes tramitar tu real ID después del 7 de mayo?

Las personas que no hayan obtenido el Real ID antes de la fecha límite (7 de mayo) no estarán totalmente impedidas de viajar, pero deberán presentar una identificación alternativa que sea aceptada a nivel federal.

Algunas de las opciones válidas incluyen el pasaporte estadounidense, la tarjeta de pasaporte, licencias de conducir mejoradas (disponibles solo en ciertos estados), credenciales militares, identificaciones de veteranos y tarjetas tribales oficialmente reconocidas.