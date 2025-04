Muy buenas noticias de Harvard: nuevo programa permitirá que más estudiantes puedan acceder gratis a la universidad

La Universidad de Harvard anunció una nueva iniciativa de ayuda financiera que permitirá que estudiantes de familias con ingresos de hasta 100.000 dólares anuales estudien de manera gratuita a partir del año académico 2025-26. Esta medida, que busca hacer la educación superior más accesible, beneficiará a un gran número de estudiantes, especialmente aquellos provenientes de familias de ingresos medios, según informó el Miami Herald. De acuerdo con las autoridades de la universidad, esta iniciativa fortalecerá la diversidad y mejorará la experiencia educativa al incluir a más estudiantes con diferentes antecedentes socioeconómicos.

Alan M. Garber, presidente de Harvard, expresó que el objetivo de esta política es "poner Harvard al alcance financiero de más personas", lo cual amplía las perspectivas y experiencias de los estudiantes, favoreciendo su crecimiento intelectual. Esta medida no solo busca aumentar la matrícula estudiantil sino también garantizar que las mejores oportunidades académicas estén disponibles para todos, independientemente de su situación económica.

Acceso a los estudiantes con ingresos bajos y medios

Según el comunicado de la universidad, los estudiantes provenientes de hogares con ingresos anuales de hasta 100.000 dólares no solo estarán exentos de matrícula, sino que también recibirán una ayuda económica que cubrirá todos los gastos relacionados con su educación, como alojamiento, comida y seguro médico. Además, estos estudiantes obtendrán una beca inicial de US$ 2.000 durante su primer año, lo que contribuirá a sus gastos personales. La medida también incluye una segunda beca de US$ 2.000 en su penúltimo año, para apoyarlos en su transición después de graduarse.

Richard Kahlenberg, director del Proyecto de Identidad Estadounidense en el Progressive Policy Institute, destacó que este tipo de iniciativas son esenciales para garantizar la diversidad racial en las universidades. "El mejor camino a seguir es aumentar las oportunidades de admisión para estudiantes de bajos ingresos y de la clase trabajadora", comentó. Este enfoque permitirá que aproximadamente el 86 por ciento de las familias en Estados Unidos califiquen para alguna forma de ayuda financiera en la universidad, lo que refleja un compromiso claro por parte de Harvard para hacer más accesible la educación superior.

Becas para estudiantes con ingresos familiares de hasta 200.000 dólares

Aunque la matrícula gratuita se aplicará a estudiantes con ingresos familiares de hasta 100.000 dólares, Harvard también ha establecido un sistema de apoyo para aquellos cuyo ingreso familiar no supere los 200.000 dólares. En estos casos, los estudiantes recibirán cobertura de matrícula y asistencia financiera adicional según sus necesidades, lo que facilitará el acceso a la educación de una mayor variedad de estudiantes. Esta medida, según William R. Fitzsimmons, decano de admisiones y ayuda financiera de Harvard, garantiza que la universidad siga siendo un lugar inclusivo, donde los estudiantes de todas las clases sociales puedan acceder a una educación de alta calidad.

Jake Kaufmann, director de Ayuda Financiera de Griffin, resaltó que el objetivo es que todos los estudiantes de Harvard puedan disfrutar de su experiencia educativa sin que las restricciones económicas interfieran en su formación. "Este programa de ayuda financiera está diseñado para que los estudiantes puedan aprovechar al máximo su tiempo en Harvard, investigando, creando y desarrollándose profesionalmente", comentó Kaufmann.