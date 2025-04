California: nueva medida del DMV facilitará el trámite del Real ID para todos los residentes

Con el acercamiento de la fecha límite para obtener el Real ID, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California ha tomado medidas para facilitar el proceso a los residentes del estado. Desde el 14 de abril, diversas oficinas en el sur de California extenderán sus horarios de atención para ayudar a los ciudadanos a completar el trámite del Real ID antes del 7 de mayo de 2025, fecha en la que el documento será obligatorio para abordar vuelos nacionales y acceder a edificios federales.

La implementación de esta medida llega justo a tiempo para quienes aún no han tramitado su Real ID, que se convertirá en una necesidad para todos los residentes del estado de California. La ampliación de horarios en el DMV busca reducir el tiempo de espera y asegurar que todos los ciudadanos puedan completar el proceso sin contratiempos.

DMV extiende horarios en el sur de California para obtener la Real ID

Para facilitar el proceso de obtención del Real ID, las oficinas del DMV en el sur de California extenderán sus horarios de atención. Este ajuste en los horarios comenzará el 14 de abril y estará vigente hasta finales de junio de 2025, cubriendo las ubicaciones más solicitadas, como Arleta, Costa Mesa, Culver City, El Cajon, Glendale y otras.

Desde el 14 de abril, los horarios de atención en las oficinas participantes serán de 7 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes (con excepción de los miércoles, que será de 9 a.m. a 5 p.m.). Esta extensión permitirá a los residentes acudir con más flexibilidad para completar el trámite, especialmente a aquellos que tienen horarios complicados o no pueden hacerlo en los horarios regulares. El DMV espera que esta medida alivie las largas filas y brinde un mejor servicio a todos los californianos que aún no han tramitado su Real ID.

¿Cómo sacar una cita en las oficinas del DMV en California para tramitar la Real ID?

El primer paso para obtener el Real ID en California es agendar una cita en el DMV. Para ello, los residentes deben visitar el sitio web oficial del DMV de California, donde podrán seleccionar la oficina y el horario más conveniente. En la plataforma, los usuarios encontrarán todas las instrucciones necesarias para programar su cita, además de los requisitos específicos que deben cumplir.

Los requisitos para obtener el Real ID son claros y deben ser cumplidos antes de asistir a la cita. Entre los documentos solicitados están:

Prueba de identidad: un pasaporte válido o certificado de nacimiento. Prueba de número de Seguro Social: tarjeta de Seguro Social o un formulario W-2. Comprobante de residencia en California: facturas de servicios públicos, contrato de arrendamiento o estado de cuenta bancaria.

Es esencial que los residentes lleven toda la documentación necesaria para el Real ID, ya que el DMV no procesará solicitudes incompletas. El costo del trámite es de US$39, el mismo precio que una licencia de conducir estándar.