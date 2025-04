Gobierno de EEUU aprueba proyecto de ley que bloquea el voto para este grupo de inmigrantes

Con una votación liderada por el Partido Republicano, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la controvertida Ley SAVE, una propuesta legislativa que obligaría a todos los votantes a presentar prueba documental de ciudadanía americana para poder registrarse en comicios federales. Esta exigencia ha generado un fuerte rechazo de los demócratas, quienes advierten que podría privar del derecho al voto a millones de ciudadanos.

Aunque la ley busca impedir que inmigrantes sin ciudadanía participen en elecciones, expertos advierten que su aplicación provocaría exclusión masiva, al dificultar el acceso al registro electoral a quienes no disponen de los documentos requeridos, como pasaporte o acta de nacimiento certificada.

En Estados Unidos, el derecho al voto en elecciones federales está reservado exclusivamente para ciudadanos americanos. Esto significa que los inmigrantes que aún no han obtenido la ciudadanía (aunque cuenten con Green Card, visa u otro estatus migratorio legal) no están habilitados para participar en las urnas. La Ley SAVE, recientemente aprobada por la Cámara de Representantes, refuerza esta restricción al exigir prueba documental de ciudadanía como requisito obligatorio para registrarse como votante.

La medida tiene como objetivo impedir que personas sin ciudadanía americana participen en los comicios, pese a que ya es ilegal que lo hagan y está penado con delitos graves y deportación. En ese sentido, los únicos inmigrantes autorizados para votar en elecciones federales son aquellos que han completado el proceso de naturalización y cuentan con documentos oficiales que lo acrediten.

¿Qué es la Ley SAVE en Estados Unidos y en qué consiste?

La ley busca convertir en normativa permanente una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, emitida el mes pasado, que incluye medidas para reforzar los controles en el proceso electoral. Uno de sus pilares es el requisito de ciudadanía para evitar que inmigrantes sin estatus legal participen en las votaciones.

Los republicanos insisten en que la Ley SAVE fortalecerá la confianza pública en el sistema electoral, a pesar de que no existen evidencias sólidas de fraude por parte de inmigrantes. El representante Bryan Steil, presidente del Comité de Administración de la Cámara, defendió la ley señalando que “el voto de un no ciudadano anula el voto de un ciudadano legal”.

En contraste, el demócrata Joe Morelle denunció que la propuesta "obligaría a los ciudadanos a un tsunami burocrático", señalando que situaciones comunes, como los cambios de nombre tras un matrimonio o divorcio, podrían impedir el registro de muchas mujeres. Casos como el ocurrido en New Hampshire, donde una mujer no pudo votar por no tener su certificado de matrimonio, refuerzan estas preocupaciones.

Ley SAVE: impacto en la comunidad inmigrante en EE.UU.

Críticos de la Ley SAVE sostienen que la legislación busca limitar el acceso al voto más que prevenir un problema real. Adrian Fontes, principal funcionario electoral de Arizona, aseguró que “no hay evidencia de que personas no elegibles estén votando”, y acusó a los promotores de la ley de “capitalizar el miedo con una mentira”.

Experiencias anteriores refuerzan los temores. En Kansas, una ley similar aprobada en 2011 bloqueó el registro de más de 31.000 votantes antes de ser declarada inconstitucional y suspendida en 2018. El presidente del Partido Demócrata de Texas, Kendall Scudder, advirtió: “No podemos permitir que los republicanos silencien la voz de millones de trabajadores en este país”.