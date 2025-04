Cheque de estímulo de US$1.400 en EEUU: verifica quiénes pueden recibir el pago y cómo solicitarlo antes de la fecha límite del IRS

Se estima que hay un millón de personas en USA que no han cobrado aproximadamente US$1.000 millones en pagos de estímulo. Foto: difusión

Más de un millón de personas en Estados Unidos todavía no han recibido el cheque de estímulo de US$1.400 proporcionado por el gobierno federal. Aún están a tiempo de obtenerlo, siempre y cuando cumplan con los requisitos, antes de la fecha límite para presentar la declaración de impuestos, que es el próximo martes 15 de abril.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) comenzó a distribuir en diciembre cerca de $2,400 millones a alrededor de un millón de contribuyentes, correspondientes al Crédito de Reembolso de Recuperación que aún no había sido solicitado. Sin embargo, se calcula que otro millón de personas no ha cobrado aproximadamente US$1.000 millones en pagos de estímulo.

¿Quiénes pueden recibir el cheque de estímulo de US$1.400 en EEUU?

El pago de US$1.400 solo corresponde a todos los residentes que no recibieron el cheque de estímulo en 2021 y que tampoco presentaron su declaración de impuestos correspondiente a ese año.

Por otro lado, quienes sí presentaron su declaración de impuestos de 2021 pero no recibieron el pago de estímulo, debieron haber recibido ese dinero pendiente de forma automática en enero de este año, según lo indicado por el IRS.

¿Cómo solicitar el cheque de estímulo de US$1.400?

Para obtener el cheque de estímulo de US$1.400, solo es necesario presentar la declaración de impuestos correspondiente al año 2021 antes del 15 de abril. Deberás contar con tu formulario W-2 u otros documentos que comprueben tus ingresos de ese año.

Después, solo queda esperar a que el IRS envíe el pago, ya sea mediante un cheque por correo o a través de un depósito directo en la cuenta bancaria más reciente que se haya incluido en la declaración de impuestos de 2024. Puedes verificar el estado de su pago creando una cuenta en línea del IRS a través de este ENLACE.

Asimismo, si ya hiciste tu declaración pero no solicitaste el Crédito de Reembolso de Recuperación, puedes hacer una corrección y así reclamar el dinero que aún te deben. El IRS calcula que todavía hay más de mil millones de dólares sin reclamar esperando ser cobrados.

¿Todos los contribuyentes elegibles recibirán el pago de US$1.400 del IRS?

El total que podrías recibir varía según tu ingreso bruto ajustado en 2021. Si ganaste menos de US$75.000 como contribuyente individual, o menos de US$150,000 si presentaste en conjunto con tu cónyuge, podrías ser elegible para recibir los US$1.400 completos.

Además, al presentar tu declaración de impuestos de 2021, también podrías tener derecho a otros créditos fiscales que aún no has reclamado. Esto puede incluir reembolsos por impuestos retenidos en exceso o beneficios como el Crédito Tributario por Hijos. Es una buena oportunidad para revisar tu situación y asegurarte de que no estás dejando dinero en manos del gobierno que en realidad te pertenece.