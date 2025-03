¿No puedes pagar tus impuestos de forma online? IRS ofrece estas soluciones para el 2025

En este 2025, es esencial conocer las alternativas que el IRS ofrece, especialmente si no tienes acceso a internet o prefieres métodos más tradicionales. Foto: composición LR/Asociación AFP/IRS

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) continúa adaptándose a las necesidades de los contribuyentes para facilitar el proceso de pago de impuestos, especialmente en un entorno donde la tecnología es clave. Para aquellos que enfrentan dificultades para pagar sus impuestos en línea, existen diferentes opciones que pueden considerar, garantizando que sus pagos se realicen de manera correcta y a tiempo.

En este 2025, es esencial conocer las alternativas que el IRS ofrece, especialmente si no tienes acceso a internet o prefieres métodos más tradicionales. Desde pagos por teléfono hasta cheques, se implementaron soluciones que aseguran que todos los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones fiscales sin complicaciones en Estados Unidos.

¿Qué opciones brinda el IRS para pagar impuestos sin hacerlo en línea?

Aunque la opción en línea sigue siendo una de las formas más convenientes de pagar impuestos, existen diversas alternativas para aquellos que no pueden o prefieren no hacerlo digitalmente. Si no puedes realizar tu pago de impuestos por internet, existen varias alternativas disponibles para cumplir con tus responsabilidades fiscales:

Pago en efectivo: Si prefieres evitar el uso de métodos electrónicos, puedes optar por pagar tus impuestos en efectivo.

Pago con tarjeta prepago o aplicación móvil: Si dispones de una tarjeta prepago o una aplicación móvil habilitada para pagos, puedes utilizarlas para saldar tus impuestos.

Pago a través de socios minoristas: Algunos minoristas asociados con el IRS permiten realizar pagos de impuestos en sus establecimientos.

Pago por correo: Si prefieres un método más tradicional, puedes enviar tu pago por correo usando un giro postal o un cheque de caja.

Pago en persona en un Centro de Asistencia al Contribuyente (TAC): Si ninguna de las opciones anteriores te resulta adecuada, siempre tienes la opción de acudir personalmente a un Centro de Asistencia al Contribuyente del IRS (TAC) para realizar el pago.

¿Aún tienes dudas sobre los beneficios u opciones que brinda el IRS?

Si tienes dudas sobre cuál es la opción más adecuada para ti, no dudes en visitar una oficina del IRS. En estos lugares podrás aclarar cualquier pregunta y conocer las ventajas y desventajas de cada método de pago, garantizando que realices el proceso correctamente.

Es fundamental cumplir con tus impuestos a tiempo para evitar sanciones y complicaciones. Con las diversas opciones disponibles, no hay motivos para no hacerlo, por lo que es necesario para evitar multas y malos entendidos en el futuro cercano.