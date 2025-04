Aviso importante para inmigrantes en EEUU: gobierno revoca permisos legales a quienes entraron con la aplicación CBP One

Migrantes que usaron CBP One reciben órdenes de abandonar EE.UU. tras la revocación de sus permisos temporales. Foto: composición LR/EL País

Migrantes que usaron CBP One reciben órdenes de abandonar EE.UU. tras la revocación de sus permisos temporales. Foto: composición LR/EL País

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha comenzado a revocar los permisos legales de inmigrantes que ingresaron al país mediante la aplicación CBP One. Esta medida afecta a miles de personas que recibieron autorización temporal para residir y trabajar en territorio estadounidense.

La revocación de estos permisos se enmarca dentro de un esfuerzo por reforzar la seguridad fronteriza, un compromiso del gobierno para reducir los cruces ilegales. Migrantes que utilizaron la aplicación deberán abandonar el país de inmediato, según indican las notificaciones enviadas por el DHS.

¿Por qué el DHS está revocando los permisos otorgados a través de la aplicación CBP One?

El DHS justificó la revocación como una respuesta al compromiso del gobierno con la seguridad nacional. En un comunicado oficial, la agencia afirmó que la cancelación de estos permisos representa el cumplimiento de una promesa hecha al pueblo estadounidense de asegurar las fronteras y preservar la integridad del sistema migratorio. Esta decisión también responde a un giro en la política migratoria desde el cambio de administración. Durante el primer día de gobierno de Donald Trump, la Casa Blanca suspendió el uso de la aplicación CBP One para nuevos ingresos. Como resultado, miles de personas con citas programadas quedaron varadas en territorio mexicano sin posibilidad de avanzar en sus solicitudes de asilo.

El impacto de esta acción no solo afecta a quienes usaron la aplicación CBP One. A mediados de marzo, el DHS anunció la cancelación de otro programa humanitario que permitía la entrada de más de 530.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Estos permisos, basados en patrocinios financieros, expirarán el 24 de abril, lo que aumentará la cantidad de migrantes obligados a abandonar Estados Unidos. Además, se anunció la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para 600.000 venezolanos y alrededor de 500.000 haitianos. Aunque esta medida fue suspendida por una orden judicial, incluía a más de 350.000 venezolanos que perderían su protección el lunes. El TPS ofrecía resguardo a personas que no podían regresar a sus países debido a conflictos internos o desastres naturales.

¿Qué decía el mensaje que recibieron los migrantes?

El mensaje que recibieron los migrantes de parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) les informaba que debían abandonar Estados Unidos "de inmediato". El correo electrónico, que fue accesible a través de la misma aplicación CBP One (ahora renombrada como CBP Home), instaba a los beneficiarios del permiso temporal a salir del país de manera voluntaria. En el caso de una familia hondureña, por ejemplo, el mensaje decía: “Es hora de que abandonen Estados Unidos”.

Este tipo de notificación fue parte de la revocación de los permisos temporales que se habían otorgado a los migrantes bajo el programa CBP One, una medida que busca reforzar la seguridad fronteriza y responder a las prioridades del gobierno de Joe Biden respecto a la migración.