Nuevo proyecto de ley propone aplicar medidas más estrictas para conductores en California: en qué consiste

El Senado de California está evaluando un nuevo proyecto de ley que busca mejorar la seguridad vial y la protección de los menores en los vehículos. Esta propuesta, impulsada por la asambleísta Lori Wilson, establece medidas más estrictas para el transporte de niños y adolescentes en los automóviles, incluyendo la prohibición de que los menores de 16 años viajen en el asiento delantero, a menos que cumplan con ciertas condiciones.

Aunque la propuesta ha recibido un apoyo significativo, también ha generado ciertos desafíos en su implementación. Según ABC 7 News, el proyecto de ley ya pasó la primera etapa legislativa, tras ser aprobado por el Comité de Transporte de la Asamblea en Sacramento. En este artículo, te compartiremos los detalles del proyecto de ley en California, su impacto en los conductores y los menores, y lo que falta para su aprobación final.

California: ¿en qué consiste el nuevo proyecto de ley y cómo afecta a conductores?

El proyecto de ley en California, que se encuentra en sus primeras etapas de aprobación, tiene como objetivo principal mejorar la seguridad vial de los menores al exigir condiciones más estrictas para el uso del asiento delantero de los vehículos. Según el proyecto, los adolescentes de hasta 16 años no podrán viajar en el asiento delantero a menos que cumplan con ciertos requisitos de altura específicos. Esta medida se aplicaría a todos los menores de 13 años, quienes, bajo ninguna circunstancia, podrán ocupar el asiento delantero, incluso si cumplen con los requisitos de altura.

Los menores de 10 años deberán usar un asiento elevador y estarán sujetos a nuevas restricciones para garantizar que los cinturones de seguridad se ajusten correctamente, una medida crucial para reducir las lesiones en caso de accidentes. Además, los adolescentes de entre 13 y 16 años podrán viajar en el asiento delantero solo si cumplen con los requisitos de altura establecidos por el proyecto de ley.

La medida ha sido bien recibida por expertos en seguridad infantil, quienes argumentan que las normas actuales, que solo exigen que los niños permanezcan en el asiento trasero hasta los 8 años o 1.45 metros de altura, no son suficientes para garantizar la seguridad completa. Según Jennifer Rubin, coordinadora de Safe Kids Greater Sacramento, las normativas actuales no consideran que muchos niños no tienen la complexión adecuada para que el cinturón de seguridad se ajuste correctamente a su cuerpo.

Proyecto de ley en California: ¿qué falta para que se apruebe la propuesta de Lori Wilson?

A pesar de que el proyecto de ley en California ha avanzado en el proceso legislativo, aún enfrenta varios obstáculos antes de ser aprobado. La propuesta ha pasado la primera etapa en el Comité de Transporte, pero debe superar más evaluaciones y la votación final en la Asamblea y el Senado de California. Uno de los principales retos que ha enfrentado la propuesta es la aplicación de la ley. Tom Lackey, asambleísta y exoficial de la Patrulla de Caminos de California (CHP), ha expresado preocupaciones sobre la viabilidad de hacer cumplir las nuevas reglas sin una identificación clara que verifique la edad de los menores. En ausencia de este tipo de verificación, los agentes de tránsito tendrían que confiar en la información proporcionada por los padres, lo que podría generar complicaciones en la implementación efectiva de la ley.

A pesar de estos desafíos, la asambleísta Lori Wilson enfatizó que el proyecto busca reducir el riesgo de lesiones graves en los menores, especialmente aquellos involucrados en accidentes automovilísticos, y que su implementación contribuirá a una mayor seguridad vial en el estado.