Nueva ley en Florida afecta la venta de productos etiquetados como "From Florida" o "Fresh from Florida". Foto: composición LR/ FoxNews/ABC

Florida, un destino turístico de gran atracción, recibe anualmente a millones de turistas que disfrutan de su clima, playas y atracciones. Los turistas suelen llevar recuerdos típicos de la región, como productos locales etiquetados como "From Florida" o "Fresh from Florida", que buscan llevar a casa como símbolo de su visita. Sin embargo, recientemente, una nueva legislación ha puesto bajo el radar la autenticidad de estos productos, afectando tanto a los comerciantes como a los propios turistas.

Bajo la administración del gobernador Ron DeSantis, se ha implementado una normativa que regula el comercio de ciertos productos en el estado, buscando asegurar que los productos etiquetados como originarios de Florida sean realmente de productores locales. Esta ley tiene como objetivo proteger la autenticidad de los productos, pero también ha generado debates sobre su impacto en los comerciantes y el turismo.

¿Cuál es la ley vigente de Ron DeSantis que afecta a turistas que visiten Florida y deseen comprar estos productos?

La Ley 571.29 de Florida, promulgada bajo la administración de Ron DeSantis, establece que los productos etiquetados como "From Florida" o "Fresh from Florida" deben ser registrados oficialmente ante el Departamento de Agricultura de Florida. Según el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida, esta normativa tiene como propósito garantizar que los productos comercializados como originarios del estado sean auténticos y provengan de productores locales verificados. La ley pretende prevenir el uso fraudulento de la etiqueta de Florida en productos que no cumplen con estos requisitos.

Esta legislación no solo afecta a los productores locales, sino también a los comerciantes que venden souvenirs y otros productos etiquetados como "de Florida". Según el Departamento de Agricultura de Florida, los comerciantes deberán registrar los productos ante el Departamento para garantizar su conformidad con las normativas. En caso de incumplimiento, se pueden aplicar sanciones que incluyen advertencias, multas o incluso la suspensión de licencias comerciales.

¿Cuáles son las consecuencias de no respetar la ley que afecta a los turistas que visiten Florida y deseen comprar estos productos?

La Ley 571.29 impone consecuencias serias a los comerciantes que no cumplan con sus regulaciones. Según el Departamento de Agricultura de Florida, las consecuencias por no respetar esta ley son las siguientes:

Primera infracción : Carta de advertencia por escrito.

: Carta de advertencia por escrito. Segunda infracción y repetidas : Imposición de multas o suspensión de la licencia comercial .

: Imposición de o . Infracción intencional: Penalidades severas, que incluyen cargos por un delito menor de segundo grado.

Estas sanciones pueden afectar gravemente a los comerciantes, especialmente a los pequeños negocios turísticos que dependen de la venta de recuerdos típicos de Florida.

¿Cuál ha sido el impacto de esta ley en Florida?

La implementación de la Ley 571.29 ha tenido un impacto significativo en el comercio turístico y en la industria de souvenirs en Florida. Según el Departamento de Agricultura de Florida, muchos comerciantes han tenido que adaptarse a los nuevos requisitos para garantizar la autenticidad de los productos que venden. Algunos de los efectos más notables incluyen:

Aumento en los costos operativos para los comerciantes que ahora deben registrar los productos y cumplir con las nuevas regulaciones.

para los comerciantes que ahora deben registrar los productos y cumplir con las nuevas regulaciones. Preocupación entre los pequeños comerciantes sobre la complejidad administrativa que esto podría generar, especialmente para aquellos con recursos limitados.

sobre la complejidad administrativa que esto podría generar, especialmente para aquellos con recursos limitados. Riesgo de pérdida de negocios si no se cumplen las regulaciones, lo que podría afectar a los comercios que dependen de los turistas.

Aunque la ley busca proteger los productos locales y fomentar la autenticidad, ha generado preocupaciones sobre el impacto negativo en los comerciantes pequeños que luchan por cumplir con las nuevas normativas.