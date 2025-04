Nueva medida de USCIS entró en vigor en abril de 2025: de qué se trata y cómo afecta a inmigrantes

El gobierno de Estados Unidos ha implementado una nueva política migratoria que restringe el reconocimiento de género a solo dos categorías: masculino y femenino. Esta medida, que entró en vigor el 2 de abril de 2025, afecta a miles de solicitantes de beneficios migratorios, especialmente a aquellos que no se identifican dentro del binario tradicional.

La disposición, anunciada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), se basa en el sexo consignado en el certificado de nacimiento de cada persona. Esta decisión ha generado controversia y preocupación entre activistas y defensores de los derechos humanos, quienes ven en esta medida un retroceso en la lucha por la inclusión y el reconocimiento de identidades de género diversas.

Nueva política de USCIS: ¿en qué consiste y cómo afecta a inmigrantes?

​A partir del 2 de abril de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementó una nueva política que exige que todos los formularios migratorios sean completados con las categorías de sexo masculino o femenino. Esta medida, que busca simplificar los procesos administrativos, ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de las personas transgénero y no binarias, ya que podría obligarlas a identificarse de manera que no refleje su identidad de género.​

Aunque USCIS ha aclarado que no negará beneficios migratorios exclusivamente por no cumplir con esta normativa, la falta de cumplimiento podría resultar en demoras en la adjudicación de las solicitudes. Esta situación recuerda a medidas anteriores que han sido percibidas como un retroceso en los derechos de la comunidad LGTBIQ+, como la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en enero de 2025, que reconoció solo dos géneros basados en el sexo asignado al nacimiento, eliminando referencias a identidades de género no binarias en documentos oficiales.

Impacto en personas transgénero y no binarias en Estados Unidos

La nueva normativa afecta de manera directa a las personas transgénero y no binarias, quienes ya no podrán utilizar marcadores de género distintos a los establecidos. Esto significa que aquellos que se identifican como no binarios no podrán solicitar documentos que reflejen su identidad, lo que podría generar un aumento en la discriminación y el estigma.

Activistas de derechos humanos han expresado su preocupación por esta política, argumentando que limita la libertad de expresión y el reconocimiento de identidades diversas. La subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, defendió la decisión, afirmando que el sistema de inmigración no debe ser una plataforma para promover ideologías de género.

USCIS: consecuencias para solicitudes en trámite

Las solicitudes que se encuentren en trámite al momento de la implementación de esta política también se verán afectadas. USCIS no ha proporcionado orientaciones claras sobre cómo manejará los casos que incluyan la opción de género “X”, lo que deja a muchos solicitantes en una situación de incertidumbre.

La modificación de las reglas migratorias en Estados Unidos representa un cambio significativo en la forma en que se reconocen las identidades de género en el ámbito federal. A medida que se acerca la fecha de implementación, la comunidad LGBTQ+ y sus defensores continúan abogando por un sistema más inclusivo y respetuoso de la diversidad de identidades de género.