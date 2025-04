Este es el salario promedio que necesitas para vivir cómodamente en Atlanta si eres soltero o tienes hijos, según SmartAsset

Una empresa de tecnología financiera dio a conocer cuánto dinero debe ganar una persona para poder “vivir cómodamente” en Atlanta. Foto: Municipal Court of Atlanta

Atlanta, una de las ciudades más dinámicas de Estados Unidos, atrae a miles de personas cada año. La creciente demanda de viviendas y el aumento del costo de vida han generado preguntas sobre cuánto se necesita para llevar una vida cómoda en la ciudad. Las personas que se mudan a esta ciudad deben tomar en cuenta no solo sus ingresos, sino también una variedad de factores que afectan sus gastos cotidianos.

Para aquellos que consideran mudarse a Atlanta, entender el salario necesario para cubrir los gastos cotidianos es crucial. Aunque la ciudad ofrece muchas oportunidades laborales, el aumento de los costos en áreas clave puede afectar el presupuesto de los residentes. Las personas deben tener en cuenta estos factores antes de tomar decisiones sobre mudanzas o cambios en su estilo de vida.

¿Cuál es el salario promedio para vivir en Atlanta?

El análisis de SmartAsset, una empresa de tecnología financiera, revela que un adulto soltero necesita un salario anual de US$107.453 para vivir cómodamente en Atlanta. Este monto cubre todas las necesidades básicas, como la vivienda, alimentación y transporte. Para una pareja con dos hijos, el salario recomendado se eleva a US$227.802 anuales, reflejando el mayor costo asociado a mantener a una familia en la ciudad.

Por otro lado, el salario promedio por vivienda en Atlanta, no por persona, es de US$85.880. Aunque esta cifra puede parecer alta, no es suficiente para cubrir los gastos de una vida cómoda en la ciudad, especialmente en áreas céntricas. Las rentas en la ciudad han aumentado considerablemente, con pocas opciones por debajo de los US$1.500 mensuales. Este fenómeno afecta principalmente a las familias locales, cuyas ganancias no alcanzan a cubrir el costo de la vivienda.

¿Qué factores influyen en el costo de vida en Atlanta?

El mercado inmobiliario es un factor clave que impacta el costo de vida en Atlanta. La falta de viviendas asequibles ha llevado a que los precios de alquiler se disparen, especialmente en vecindarios populares. Esto ha obligado a muchas familias a mudarse a zonas más alejadas del centro, lo que incrementa los costos de transporte.

Además de la vivienda, los gastos en salud también afectan el presupuesto de los residentes. Aunque no es uno de los estados más caros en atención médica, los costos siguen siendo elevados, lo que aumenta el estrés financiero. Las personas que no cuentan con un seguro adecuado enfrentan altos costos por consultas y medicamentos, lo que agrava aún más la situación de muchas familias.