¿Encontraste un error en tu Real ID? Guía para solucionar fallos en esta identificación clave en EEUU

Obtener una Real ID en Estados Unidos es un paso crucial para acceder a servicios federales, abordar vuelos nacionales y cumplir con las regulaciones del gobierno. Sin embargo, en ocasiones, los solicitantes se dan cuenta de que su identificación contiene errores, ya sea en su nombre, dirección o fecha de nacimiento. Existen métodos claros y simples para corregir estos fallos, y garantizar que tu Real ID siga siendo válida.

Corregir estos errores es fundamental, ya que cualquier discrepancia podría generar problemas en situaciones donde la precisión es clave, como al abordar un avión o ingresar a instalaciones federales. Hay una guía paso a paso sobre cómo corregir los errores en tu Real ID después de su emisión en Estados Unidos.

Pasos para corregir los errores en tu Real ID

Cuando recibas tu Real ID, es importante que revises todos los detalles para asegurarte de que no haya errores en la información personal. Si descubres un error, aquí te explicamos qué pasos seguir para corregirlo rápidamente y evitar complicaciones en tus trámites.

Identifica qué dato está incorrecto: puede tratarse de tu nombre, dirección, fecha de nacimiento o cualquier otro detalle personal. Es crucial que revises cuidadosamente todos los datos antes de tomar acción. Si encuentras algún error, no dudes en iniciar el proceso de corrección lo antes posible.

Junta los documentos necesarios que validen la información correcta: si el error es en tu nombre o fecha de nacimiento, tendrás que presentar tu acta de nacimiento o un pasaporte válido. Si el problema está en tu dirección, necesitarás un comprobante de domicilio actualizado o un documento que certifique tu residencia. La documentación necesaria dependerá del tipo de error que debas corregir.

Dirígete al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV): la mayoría de los estados en EE.UU. requieren que los ciudadanos se apersonen para corregir los errores en su Real ID. En algunos casos, si el error es menor, como una discrepancia en la dirección, es posible realizar la corrección en línea, sin necesidad de acudir personalmente al DMV.

Rellena los formularios necesarios: una vez en el DMV, actualizar la información de tu Real ID. Algunos estados cobran una pequeña tarifa por realizar la corrección, así que asegúrate de verificar los costos correspondientes en tu localidad. Es importante tener en cuenta que el proceso de corrección puede variar dependiendo del estado, pero generalmente es sencillo y directo.

Espera la emisión de tu Real ID corregida: después de que completes todos los pasos necesarios y entregues la documentación correcta, el DMV corregirá tu Real ID. En la mayoría de los casos, recibirás tu identificación corregida por correo dentro de un período determinado. Si prefieres recibirla en persona, consulta con el DMV de tu estado si esta opción está disponible.

Aunque el proceso de corrección puede llevar algo de tiempo, es esencial completar los cambios lo más pronto posible para evitar problemas en el futuro. La corrección oportuna te permitirá seguir utilizando tu Real ID para viajes nacionales y otros trámites importantes sin inconvenientes.

¿Qué pasa si no cuentas con una Real ID en Estados Unidos?

No contar con este importante documento o no tenerlo actualizado con tus datos correctos puede limitar tu libertad de tránsito dentro de Estados Unidos. El DMV estatal informó que las personas que opten por no obtener una Real ID recibirán una licencia de conducir o una tarjeta de identificación con la leyenda "se aplican límites federales". Esto permitirá que los oficiales de diversas agencias tomen decisiones dentro de sus respectivas jurisdicciones. Entre las principales consecuencias de no portar esta identificación se encuentran: