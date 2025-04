Todos los residentes en Estados Unidos, a partir del 7 de mayo de 2025, deberán presentar una identificación compatible con el programa Real ID para abordar vuelos nacionales y acceder a instalaciones federales restringidas. Aunque el pasaporte sigue siendo válido para estos fines, la Real ID se convertirá en un documento esencial para quienes no porten este tipo de credencial internacional.

Illinois, en especial su capital Chicago, ha intensificado los esfuerzos para facilitar la obtención de esta identificación federal. Autoridades estatales han abierto más turnos en oficinas del DMV y habilitado un centro exclusivo, el llamado “Real ID Supercenter”, para atender la alta demanda. Sin embargo, antes de acudir a una de estas oficinas, se recomienda confirmar si realmente se requiere este documento. Muchos residentes aún pueden seguir utilizando otros identificativos válidos sin inconvenientes.

¿Quién necesita una Real ID y por qué es importante?

La Real ID surge como una respuesta federal para reforzar la seguridad tras los atentados del 11 de septiembre. Su implementación busca estandarizar los requisitos de identificación en todos los estados del país, incluyendo Illinois. A partir de la fecha límite, los viajeros necesitarán presentar esta credencial para vuelos domésticos, así como para ingresar a edificios gubernamentales y bases militares.

No obstante, no todos deben apresurarse a obtenerla. El Secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, aclaró que las personas que ya poseen pasaporte estadounidense, tarjeta de Global Entry o identificación militar no están obligadas a tramitar la Real ID. Incluso si no se cuenta con estos documentos, pero no se planea viajar en avión en los próximos meses, puede postergarse el trámite sin inconvenientes.

Requisitos para obtener una Real ID en Estados Unidos

Parte 1: Comprobante de identidad, fecha de nacimiento y estatus legal en EE. UU.

Debes presentar uno de los siguientes documentos:

Acta de nacimiento certificada.

Pasaporte o tarjeta de pasaporte vigente.

Reporte Consular de Nacimiento en el Extranjero.

Certificado de Ciudadanía o de Naturalización.

Documento de Autorización de Empleo (I-766 o I-688B).

Pasaporte extranjero con visa válida y Formulario I-94 aprobado.

Tarjeta de Residente Permanente (I-551).

Nota: Si tu nombre actual no coincide con el que figura en tu acta de nacimiento, deberás presentar documentos que respalden el cambio, como una licencia de matrimonio.

Parte 2: Comprobante del número completo del Seguro Social (SSN)

Selecciona uno de los siguientes:

Tarjeta del Seguro Social.

Formulario W-2.

Talón de pago o recibo de depósito directo con tu nombre y SSN completo.

Formulario SSA-1099 o 1099 no emitido por la SSA.

Parte 3: Prueba de residencia (dos documentos)

Los siguientes son aceptados:

Estado de cuenta bancario (máximo 90 días).

Factura de servicios (electricidad, gas, agua, teléfono).

Contrato de alquiler o hipoteca.

Carta oficial de una institución educativa.

Reporte de crédito (últimos 12 meses).

Documento médico o carta de beneficios públicos.

Tarjeta de registro de votante.

Importante: Las imágenes digitales no son válidas; los documentos deben presentarse en formato físico.

Parte 4: Prueba de firma

Entre las opciones válidas están:

Licencia de conducir de Illinois.

Cheque cancelado.

Tarjeta de crédito o débito de proveedor reconocido.

Pasaporte extranjero.

Documentos del USCIS o del Ejército de EE. UU.

Tarjeta del Seguro Social.

Con la fecha límite cada vez más cerca, el gobierno federal y las oficinas estatales intensifican las campañas para informar a la ciudadanía sobre los pasos a seguir. En estados como Illinois, donde se concentra una gran cantidad de población urbana, estas medidas se vuelven clave para evitar colapsos en los servicios y garantizar el cumplimiento de las nuevas normativas de seguridad nacional.