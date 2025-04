¡Llega el Spring Break a California! Conoce cuándo empieza las vacaciones de primavera este 2025

El Spring Break es uno de los recesos más esperados por los estudiantes en Estados Unidos, y en California no es la excepción. Con la llegada de la primavera, los estudiantes de primaria, secundaria y universidades se preparan para disfrutar de sus vacaciones, aunque las fechas varían según el distrito escolar o la institución. En 2025, este receso será un evento dividido entre los meses de marzo y abril, dependiendo de la zona.

Este artículo ofrece una guía completa sobre cuándo los estudiantes de diferentes condados en California tendrán su descanso. A continuación, se detallan las fechas específicas para los estudiantes de educación primaria, secundaria y superior en los principales condados del estado. Además, se incluyen datos importantes sobre cómo se distribuyen estas vacaciones de primavera en el territorio californiano.

Spring Break en Los Ángeles y alrededores: fechas clave para los distritos escolares

En Los Ángeles, uno de los condados con más distritos escolares en California, las fechas del Spring Break 2025 varían considerablemente. Este patrón se repite a lo largo de todo el estado, donde cada distrito tiene la autonomía para decidir cuándo será su receso.

Algunas de las fechas más destacadas en Los Ángeles incluyen el ABC Unified School District, que celebrará su Spring Break entre el 18 y el 27 de abril, mientras que el Burbank Unified School District tendrá su descanso desde el 15 hasta el 23 de marzo de 2025. Por otro lado, el Los Angeles Unified School District ha programado sus vacaciones del 12 al 20 de abril.

A continuación, se presenta una lista con las fechas del Spring Break 2025 para algunos de los distritos más relevantes en Los Ángeles:

ABC Unified School District: 18 de abril - 27 de abril de 2025

18 de abril - 27 de abril de 2025 Bellflower Unified School District: 12 de abril - 20 de abril de 2025

12 de abril - 20 de abril de 2025 Burbank Unified School District: 15 de marzo - 23 de marzo de 2025

15 de marzo - 23 de marzo de 2025 Compton Unified School District: 19 de abril - 27 de abril de 2025

19 de abril - 27 de abril de 2025 Long Beach Unified School District: 11 de abril - 20 de abril de 2025

11 de abril - 20 de abril de 2025 Los Angeles Unified School District: 12 de abril - 20 de abril de 2025

Vacaciones de primavera en el Condado de Orange y otras regiones

El condado de Orange también presenta un abanico de fechas variadas para el Spring Break 2025. En Anaheim, por ejemplo, los estudiantes de las escuelas primarias y secundarias del Anaheim Elementary School District y Anaheim Union High School District disfrutarán de sus vacaciones del 22 al 30 de marzo. Sin embargo, otros distritos, como el Irvine Unified School District, tendrán su receso del 29 de marzo al 6 de abril.

Estos son algunos ejemplos de fechas en los distritos escolares más representativos del condado de Orange:

Anaheim Elementary School District: 22 de marzo - 30 de marzo de 2025

22 de marzo - 30 de marzo de 2025 Anaheim Union High School District: 22 de marzo - 30 de marzo de 2025

22 de marzo - 30 de marzo de 2025 Irvine Unified School District: 29 de marzo - 6 de abril de 2025

29 de marzo - 6 de abril de 2025 Laguna Beach Unified: 5 de abril - 13 de abril de 2025

5 de abril - 13 de abril de 2025 Newport-Mesa Unified School District: 5 de abril - 13 de abril de 2025

Al igual que en Los Ángeles, el Spring Break en este condado es un evento que afecta a miles de estudiantes, quienes se benefician de estas semanas de descanso para disfrutar con amigos y familiares o aprovechar para viajar.

Spring Break 2025 en las universidades de California

Los estudiantes universitarios en California también tienen diferentes fechas para su receso de primavera, que dependen de las políticas internas de cada institución educativa.

En universidades como la University of California, Los Angeles (UCLA), el University of Southern California (USC) y la California State University, Long Beach, el Spring Break está programado para la última semana de marzo. Sin embargo, otras universidades como la Fashion Institute of Design & Merchandising, en Los Ángeles, han programado su receso para principios de abril.

Aquí algunas de las fechas más relevantes en las universidades del Estado Dorado:

Azusa Pacific University: 2 de marzo - 9 de marzo de 2025

2 de marzo - 9 de marzo de 2025 California State University-Long Beach: 23 de marzo - 30 de marzo de 2025

23 de marzo - 30 de marzo de 2025 University of California-Los Angeles (UCLA): 23 de marzo - 30 de marzo de 2025

23 de marzo - 30 de marzo de 2025 University of Southern California (USC): 9 de marzo - 16 de marzo de 2025

9 de marzo - 16 de marzo de 2025 University of California-San Diego (UCSD): 23 de marzo - 30 de marzo de 2025

Al igual que en las escuelas K-12, las fechas del Spring Break en las universidades de California varían, lo que permite a los estudiantes disfrutar de una pausa en sus estudios en momentos distintos.

Fechas del Spring Break en otras regiones de California

En los demás condados de California, las fechas de las vacaciones de primavera también presentan variaciones. En el Condado de San Diego, por ejemplo, los estudiantes del San Diego Unified School District tendrán su receso del 29 de marzo al 6 de abril. Mientras tanto, en el Condado de San Francisco, las universidades como la San Francisco State University y el City College of San Francisco disfrutan de su descanso entre el 23 y el 30 de marzo.

En el Condado de Ventura, los estudiantes de la California Lutheran University tendrán su Spring Break del 23 al 30 de marzo, al igual que aquellos que estudian en la Ventura College.

Este patrón se repite en otros condados como Santa Clara, San Bernardino, y San Luis Obispo, donde los estudiantes disfrutarán de su descanso en diversas semanas de marzo y abril de 2025.