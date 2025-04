Día del Burrito 2025: conocido restaurante ofrecerá comida gratis por todo un año este jueves 3 de abril

El Día del Burrito está próximo a llegar y hay un conocido restaurante que ha ofrecido comida gratis por todo un año desde este jueves 3 de abril, día en que se celebra esta fecha especial en el estado de California, Estados Unidos.

Para ser uno de los afortunados que pueda acceder a la oferta del restaurante, deberás adivinar cuáles son los ingredientes de un burrito imaginario para desbloquear el Burrito Vault. No será un reto fácil, ya que hay más de mil combinaciones posibles y 53 ingredientes disponibles.

¿Cuál es el restaurante que ofrecerá por todo un año comida gratis?

El restaurante en cuestión es Chipotle, cuyo local sorprendió a sus clientes al anunciar que, por el Día del Burrito que se celebrará este 3 de abril, ofrecerá comida gratis, incluyendo los burritos, a través de un juego interactivo.

El juego, según Daily Mail, consiste en que los participantes intenten adivinar cuáles son los ingredientes de un burrito imaginario para desbloquear el Burrito Vault. Es importante considerar que no será una tarea fácil, ya que hay 53 ingredientes disponibles, lo que resulta en más de mil millones de combinaciones posibles. Los ganadores tendrán la oportunidad de obtener códigos BOGO, que les permiten comprar uno y llevarse el otro gratis.

¿Qué sucede si no logró ganar un burrito gratis?

Si no logras adivinar la combinación correcta de ingredientes en el juego interactivo de Burrito Vault, no te preocupes. Chipotle ha decidido recompensar a todos los participantes, incluso si no ganan el gran premio.

En lugar de los burritos gratis por un año, recibirás 25 puntos que podrás acumular para futuras promociones y descuentos en la aplicación de Chipotle. Estos puntos pueden ser canjeados más adelante para obtener ofertas y beneficios exclusivos, lo que sigue siendo una excelente forma de disfrutar de la comida de Chipotle.

¿Cómo participar en la promoción de Burrito Vault?

La dinámica de Burrito Vault está disponible para los miembros de Chipotle Rewards en Estados Unidos y Canadá. Para participar, los usuarios deberán ingresar al juego antes de la medianoche del 2 de abril, pues la actividad solo estará activa hasta esa fecha. Durante el día del evento, cada hora se permitirá a 2.500 jugadores adivinar la combinación correcta de ingredientes. Los jugadores más rápidos en cada ronda tendrán la oportunidad de ganar el gran premio: un año de burritos gratis.

Además, si no logras adivinar la combinación correcta, no todo está perdido. Chipotle ofrece 25 puntos que los participantes podrán acumular para obtener descuentos y promociones en el futuro. Esto asegura que todos los jugadores, independientemente de si ganan o no, salgan con algo a cambio por su esfuerzo.