¿Cuál es el secreto para vivir más de 100 años? Esta es la "fórmula de la juventud" de un grupo de centenarios

A las cuatro de la mañana, el despertador suena en la casa de JoCleta Wilson en Louisville, Kentucky. Se levanta, prepara café, se maquilla y se sube al auto rumbo a su empleo. Wilson, quien vive sola y maneja su vida con autonomía, no es una jubilada común. A sus 100 años, trabaja dos o tres veces por semana en una sucursal de Home Depot, donde cumple turnos matutinos como cajera.

"Eso es lo que me mantiene lúcida", dijo Wilson al diario The Washington Post. No lo hace por necesidad económica, sino por salud mental y física. Trabaja de seis a diez de la mañana y permanece de pie durante toda su jornada.

El caso de JoCleta Wilson: una cajera de 100 años que trabaja en Home Depot

JoCleta Wilson no es una excepción aislada, sino parte de un grupo creciente de adultos mayores en Estados Unidos que eligen mantenerse activas más allá de la edad de jubilación. Según The Washington Post, esta tendencia está respaldada por una cantidad significativa de investigaciones científicas que asocian la actividad regular, sea laboral, voluntaria o recreativa, con una mayor esperanza de vida.

Deborah Carr, directora del Center for Innovation in Social Science y profesora en la Universidad de Boston, explicó al medio que "mantenerse ocupado beneficia la salud mental, la física y tiene muchos efectos positivos". Los científicos coinciden en que actividades como el trabajo o el voluntariado incrementan el sentido de propósito, un factor que puede reducir el riesgo de mortalidad por todas las causas.

PUEDES VER: Medida del DMV permite a estos conductores renovar su licencia de conducir sin rendir examen teórico en California

La rutina de Wilson le "da sentido" a su vida: refuerza su bienestar emocional

Wilson comenzó a trabajar en Home Depot en julio de 2021. Afirmó que lo hace "para levantarse, moverse y sentirse importante". Además de operar la caja registradora, encuentra valor en interactuar con los clientes, lo que, según sus propias palabras, refuerza su función cognitiva y su bienestar emocional.

"Hacer sonreír a la gente y ser una luz en su día es muy importante para mí", dijo a The Washington Post. En su tiempo libre, Wilson baila, toca el piano, pinta, cocina y escribe una lista de tareas diaria mientras toma café.

El caso de Wilson refleja lo que los expertos han documentado con datos. Según Deborah Carr, mantenerse ocupado puede proteger especialmente a adultos mayores que viven solos, porque les permite formar vínculos, establecer rutinas y ser visibles para su comunidad.