Alfredo Barreda: “El hispanismo es una corriente española; no se ve bien que sea una corriente peruana”

En Perú se publican muchos libros de ficción. Muchos de ellos tienen reseñas muy positivas. Pero la mayoría son obras sin rumor, sin ese apoyo clave del lector desinteresado. Ese es el caso de la novela Crepúsculo incaico (Colmillo Blanco Editores) del escritor y abogado Alfredo Barreda, quien nos muestra otra mirada sobre lo que pasó en la conquista española. La novela, por cierto, la viene rompiendo en lectoría. Sobre este libro y algunas cosas más, La República conversó con el autor.

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-¿Cómo nació la idea de Crepúsculo incaico?

-Yo creo que todos los seres humanos soñamos con escribir un libro; está en nuestro ADN, está en el fondo de nuestro corazón. Yo soy abogado y siempre estoy escribiendo. Claro, escribo informes legales, pero lo hacía tan bien que siempre me jaló la idea de escribir un libro.

- Pero la lectura siempre ha estado contigo.

-Yo soy lector de toda la vida. He leído todo Vargas Llosa, García Márquez, Saramago. Sin embargo, siempre me ha gustado la novela histórica. Desde siempre, desde el colegio, en donde nos enseñaron que Atahualpa fue inca, yo pensaba que no. Nunca lo puse en un examen porque me jalarían. Pensaba que no había sido inca porque no llegó a gobernar. Derrotó a Huáscar unos días antes de que Pizarro llegara a Cajamarca. Así lo dice el cronista Miguel de Estete. Luego leí a José Antonio del Busto y Porras Barrenechea. Con ellos me convencí de que Atahualpa había tenido prisionero a Huáscar, pero a él lo tomaron prisionero pocos días. Atahualpa no fue inca.

-Felipillo es una figura que reivindicas. Se nos ha enseñado que fue un traidor.

-Felipillo fue un mediador. No un traidor. Felipillo no fue el único traductor de los españoles. Felipillo es el peruano peor tratado por la historia. Para mí es un héroe. No es un villano. Fue el puente entre dos mundos.

-Atahualpa no fue inca, Felipillo no fue traidor. ¿Estos factores son los que han contribuido al éxito de tu novela entre los lectores?

-Es que estoy dando otra versión de la historia. Yo me he documentado para escribir Crepúsculo incaico. Y me he preocupado mucho por no aburrir al lector. Hay novelas históricas que son muy aburridas. Esta historia del final del imperio incaico la llevo pensando casi toda mi vida. Si la iba a escribir, sabía que no quería aburrir a los lectores. Quería dar datos nuevos. Por ejemplo, Pizarro, antes de la conquista, ya había estado en viajes de exploración. La conquista no se hizo de la noche a la mañana.

-El lenguaje que empleas es muy actual. Ese es otro factor a subrayar.

-Quise escribir una historia atractiva con un lenguaje sencillo. Hay novelas históricas que usan un lenguaje innecesariamente complicado. Es como jugar fútbol, pero con piedras. Me gusta mucho lo que hace Santiago Posteguillo, me gusta Stefan Zweig, su gran pluma.

"Crepúsculo incaico" (Colmillo Blanco Editores). Precio: S/ 89. Imagen: Difusión.

-Tu novela tiene rumor, los lectores la están recomendando. ¿Lo esperabas?

-No lo esperaba, no a este nivel de interés. Estaba convencido de que había escrito una historia divertida. Tuve que escribir varias veces muchas partes de la novela. Si vas a escribir con un lenguaje simple, lo tienes que trabajar. Lo que me gusta más es que la gente está leyendo una historia relacionada con el Perú. La historia peruana puede dar muchas historias; solo hace falta saber cómo contarlas.

-Crepúsculo incaico, a razón de los muchos lectores que la están leyendo, le está alterando la agenda a varios. Sobre la conquista hay un aparato discursivo muy fuerte.

-Bueno, se dice que Almagro ejecutó a Felipillo en Chile. Los cronistas no dicen nada de eso. Juan de Betanzos dijo que las conspiraciones de Felipillo no iban a quedar sin castigo; el inca Garcilaso escribe de Felipillo y no dice que Almagro lo mandó a matar. El único cronista presente fue Cristóbal de Mena y no ha escrito nada sobre que Almagro ordenó que lo ejecutaran. Con esta información me tomé licencias para escribir ficción.

-Imposible no consultarte sobre qué piensas de la corriente hispanista que sostiene que la conquista no fue tan traumática. La novela se inscribe en el contexto de este discurso.

-Respeto lo que los hispanistas dicen. Lo único con lo cual discrepo es que yo creo que esa posición es aceptable que la sostengan y la defiendan los españoles que quieren cubrirse de lo que aquí sucedió, pero no me parece que los peruanos deban estar a favor del hispanismo. El hispanismo es una corriente española; no se ve bien que sea una corriente peruana.

-Tú eres fundador del MAC, coleccionista de arte, miembro del patronato del Museo de Arte de Lima y miembro del Patronato Cultural del Perú. Es precisamente el Pacupe el que eligió a Sara Flores para la presente edición de la Bienal de Arte de Venecia. Sobre Flores hay opiniones a favor y en contra.

-No solo estoy a favor de Sara Flores, soy también un fanático del arte amazónico. Me gusta Sara Flores, como me gusta Christian Bendayán, porque el arte amazónico peruano es fantástico. Que me disculpen mis amigos limeños, pero el arte amazónico peruano es lo mejor del arte peruano, el arte moderno y el arte peruano contemporáneo. Lo que hace Sara Flores no solamente es belleza, sino que es también difícil. Pintar eso con mano alzada es imposible. Lo que está logrando es superlativo. Las críticas son importantes, pero habría que preguntar a los que hacen las críticas cuál es la verdadera razón de sus críticas.

--En el epílogo anuncias que tu próxima novela será sobre la guerra civil de los conquistadores.

—En mi novela está concentrada la naturaleza humana y en la novela que viene también. Lo que les ha pasado a personajes como Felipillo y Pizarro, por ejemplo, le puede pasar a cualquier persona. Todos necesitamos sobrevivir y recurrimos a la astucia; otros buscan otras maneras. Como te comenté, creo que el haber mostrado el otro lado de estos personajes es lo que ha gustado al público. Yo escribo para que me lean. No me gusta aburrir.