'Bagman: El espíritu del mal': entrevista con el director de cinta de terror que se estrena en Perú

El director Colm McCarthy (The Girl with All the Gifts) vuelve al cine con la película Bagman: El espíritu del mal, que se estrena el 5 de diciembre en Perú. Conocido por su trabajo en las afamadas series de televisión Peaky Blinders y Black Mirror, en la sguiente entrevista, el realizador británico cuenta detalles de la terrorífica historia que tiene como protagonistas a Sam Claflin y Antonia Thomas. La historia inicia cuando un padre lucha desesperadamente contra su miedo interior más profundo, pues una siniestra amenaza de su infancia vuelve para atormentarlo, pero esta vez la lucha no es por sí mismo, sino por su familia.

¿Cómo surgió su afición por las películas de terror?

Definitivamente desarrollé un amor por las películas de terror al escuchar historias de miedo cuando era niño. Creo que el deseo de mi padre de aterrorizarnos a mí y a mi hermano mientras crecíamos se convirtió en algo que es parte de mi personalidad. Me gusta hacer bromas pesadas a la gente. Disfruto la sensación de asustarme a mí mismo. Disfruto la sensación de asustar a otras personas. Hay algo divertido en ello. Contar una historia de miedo es muy parecido a contar un chiste.

¿Ambos dependen de la sorpresa?

Son un tipo muy antiguo de interacción social y muy importante. Vamos a montañas rusas y hay una razón por la que estas películas siguen haciéndose. Al público le encanta ver películas de terror y yo no soy diferente. Amo sentir miedo en el cine. Hay algo aterrador, pero tranquilizador en asustarse en la oscuridad y luego la película termina y vuelves a casa.

¿Qué pensó al leer el guion de Bagman?

Las películas de terror suelen ser mejores cuando se basan en algún aspecto oscuro de la condición humana. Los padres jóvenes suelen estar muy cansados y eso puede generar una sensación de que la realidad se vuelve más delgada como si se estirara a tu alrededor. Al principio, Patrick cree que el regreso de Bagman a su vida se debe a este cansancio y a su incapacidad para dormir. Trata de racionalizarlo como haríamos todos, pero lo que aprende más adelante en la película es que las fantasías aterradoras de su infancia eran, de hecho, reales. Y que ahora regresan de una manera palpable y peligrosa.

¿Bagman es un personaje terrorífico?

En particular, estas películas de terror a menudo se destacan por las figuras oscuras y fuertes que tienen en su centro. Los villanos son lo que recordamos. Bagman tiene un aire de ser algo muy, muy antiguo y vinculado a algo. A menudo lo describo como un horror folclórico porque pertenece a una tradición de narraciones folklóricas, y Bagman como figura parece algo muy viejo que se remonta a generaciones atrás.

¿Antes de dirigir a Sam Claflin en la película, vio su trabajo en 'Peaky Blinders'?

Sam tiene una disponibilidad emocional increíble y fue capaz de entrar en un lugar donde se hizo muy, muy vulnerable. Hay mucha presión y estrés en esta concepción de la realidad que está experimentando Pat, y quieres apoyarlo, pero también verlo luchar. Sam también tiene lucha en él, hace una emocionante carrera final en la película y se enfrenta directamente a Bagman.

¿Qué le sorprendió de Claflin en el rodaje?

Algo que realmente no sabía sobre Sam antes de hacer esta película es que probablemente sea el actor más capaz físicamente, en términos de realizar acción y acrobacias, y prácticamente nunca es doblado en la película.

Colm McCarthy, director de la película 'Bagman: El espíritu del mal' junto al niño actor Caréll Vincent Rhoden. Foto: difusión

¿Cómo fue la experiencia de dirigir a un niño (Caréll Vincent Rhoden)?

Ha sido increíble trabajar con Caréll Vincent Rhoden. Algo esencial en la preparación, tanto para Antonia como para Sam, y que queríamos proteger durante los ensayos, era el tiempo para que se sintieran cómodos con Caréll. Muchos creen que no puedes lograr que un niño de tres años haga lo que necesitas para una película. Proteger eso creativamente era esencial para contar la historia de la manera correcta. Caréll ha sido increíble en la película. Es adorable, dulce, encantador e inteligente. Le encanta jugar y la repetición, lo cual fue clave para trabajar con él.

¿Antonia Thomas también aportó mucho en la historia?

Ella asumió ese rol como una verdadera ancla familiar para Sam y Caréll. Obviamente, es una actriz realmente genial. Queríamos a alguien con carácter, que no solo interpretara el papel de madre, sino también de una mujer que aún tiene su vida por delante y que está tratando de entender qué significa la maternidad y el inicio de una familia en esta situación. Tiene que luchar por su propia vida dentro de esa familia.