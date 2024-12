'Paddington en Perú': actrices Ana Cecilia Natteri y Adriana Campos-Salazar se suman a película

Las actrices peruanas Ana Cecilia Natteri y Adriana Campos - Salazar se sumaron como parte del doblaje latino a la cinta 'Paddington en Perú', se anunció a través de las redes sociales oficiales de la distribuidora de las películas de Sony en nuestro país, Andes Films. Ellas prestarán su voz a la Tia Lucy y Gina Cabot, respectivamente.

La experimentada actriz Ana Cecilia Natteri resaltó su experiencia como algo inigualable y rescató el mensaje. “Me parece importante lo que se le transmite a los niños, un aire refrescante para la sociedad, sobre todo en los tiempos en los que vivimos”, dijo Nateri, con amplia experiencia en cine, teatro y televisión.

Por su lado, Adriana Campos Salazar, señaló que "Fue una experiencia diferente que me llevaré para siempre”. La también influencer, además, enfatizó que le parece una 'Paddington en Perú', es una película maravillosa al poner el foco en nuestro país al que califica como un lugar rico visualmente. La participación de ambas actrices se suma a la Carlos Carlín, quien dará vida a un empleado de la Embajada de Perú, imágenes que dieron qué hablar cuando se lanzó un tráiler mostrando al actor y conductor peruano.

Con guión de Mark Burton, Jon Foster y James Lamont, los guionistas de las dos películas anteriores, esta tercera entrega de Paddington llevará a los espectadores hasta su país natal, Perú, a donde irá a visitar a su querida tía Lucy, que ahora reside en un hogar para osos jubilados.

En 'Paddington in Perú', Paddington y la familia Brown emprenden un viaje para visitar a la querida tía Lucy de Paddington, residente de The Home for Retired Bears. Sin embargo, su viaje no es tan sencillo, ya que un misterio los obliga a adentrarse en el Amazonas hasta los picos montañosos de Perú.

'Paddington en Perú' llegará a las salas peruanas del 16 de enero de 2025. El rodaje de la película utilizó lugares icónicos de Lima y Cusco. En la capital, las locaciones elegidas fueron el Centro Histórico (incluyendo la Plaza Mayor) y el malecón de Miraflores. En Cusco, las filmaciones tuvieron lugar en el Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu, el pueblo de Machupicchu y la montaña Huayna Picchu.