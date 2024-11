Nicole Kidman: "Perder a mi madre ha sido como perder la brújula"

‘BabyGirl: Deseo Prohibido’ ha sido calificada como “una poderosa historia de deseo, riesgo y prejuicios”. Protagonizada por la ganadora del Oscar, Nicole Kidman, quien preciamente por su interpretación se convirtió en la Mejor Actriz en el Festival de Cine de Venecia, presenta la clandestina relación de una madura ejecutiva con su joven pasante, interpretado por Harris Dickinson.

“Su cruda y devastadora interpretación en este tórrido drama erótico supone uno de sus mejores trabajos para la gran pantalla y la ha devuelto al circuito de los Oscar”, opinan en Vanity Fair, medio con el que acaba de hablar Kidman.

La australiana ha recordado que no pudo recoger la Copa Volpi en Venecia debido al fallecimiento de su madre, Janelle Ann. La escritora y directora de la cinta, Halina Reijn, se encargó de leer unas sentidas palabras de parte de la actriz.

“Mi madre era mi brújula, en cierto sentido. Ha sido como perder eso pero, al mismo tiempo, pensar “bueno, vale, esto es para ella”. Mucho de lo que quiso para mi hermana y para mí fue crear a mujeres en este mundo que sintieran que podían expresarse y tener oportunidades, especialmente en cosas en las que su generación no las tuvo. Le encantaba mi carrera, de veras que sí. Estuvo ahí en las buenas y en las malas, en todo. Su esencia ha sido básicamente mi motor a lo largo de toda mi vida. Ojalá pudiese haber visto esta parte de ella. Tenía muchas ganas de ver Babygirl, y también La pareja perfecta, pero no pudo ver ninguna de las dos”.

Coincidentemente la misma semana que Kidman triunfaba en Venecia, protagonizaba ‘Una pareja perfecta, la serie más vista de Netflix. “Cuando me llamó la directora Susanne Bier no teníamos todos los guiones de Una pareja perfecta, pero pensé “Sí”. Cuando Halina se puso en contacto conmigo para que protagonizase Babygirl, yo ya estaba en plan “Ya solo con el título, acepto”. Si me siento libre y segura con una persona, entonces puedo dárselo todo. Pero tengo que sentir esos brazos a mi alrededor (y también alrededor del proyecto); eso es lo que hace posible todo. Mucho de lo que ofreces es profundamente personal. Hay que tener eso muy en cuenta para que de veras funcione”.

Escena de ‘BabyGirl: Deseo Prohibido’ con Harris Dickinson. Foto: difusión

Y aunque ‘Babygirl’ y ‘Una pareja perfecta’ fueron dirigidas por mujeres, dice que la misma seguridad puede sentirla cuando es dirigida por un hombre. “He trabajado con algunos de los mejores y siento afinidad con la mayoría de directores con los que trabajo. Me involucro muy rápidamente. Soy muy abierta, por lo que tengo que ser muy cuidadosa con cómo elijo. El 99% de las veces es sin duda la mejor manera de abordar cualquier cosa. Pero sí, trato de apoyar a todas estas mujeres de distintas edades, en momentos profesionales diferentes, colocar mi peso tras ellas y decirles: “Estoy aquí, estoy preparada y estoy a tu disposición”