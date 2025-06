Shakira llega a Miami: cantante colombiana se presenta en EEUU como parte de su gira, a pesar de problemas de salud

La cantante colombiana Shakira continúa su gira mundial y se presentará en Miami, Florida, a pesar de haber enfrentado recientemente contratiempos relacionados con su salud y la logística del tour. Estos desafíos no han detenido a la artista, quien está lista para reencontrarse con sus fans en la ciudad.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

A lo largo de la gira, Shakira ha demostrado su compromiso con el público, superando obstáculos y manteniendo la energía en el escenario. Su llegada a Miami marca un momento significativo en el tour, reafirmando su dedicación y pasión por la música y sus seguidores.

¿Qué conciertos de Shakira fueron cancelados en Estados Unidos?

La gira de Shakira enfrentó recientemente contratiempos logísticos que forzaron la cancelación de varios conciertos en EE. UU. El más reciente ocurrió el 31 de mayo en Washington, luego de que no se lograra trasladar a tiempo la producción desde Boston, donde también se había suspendido el show previsto para el 29. “Me entristece y me duele no poder estar con ustedes mañana en Washington D. C.”, expresó la cantante en un comunicado, en el que prometió regresar pronto y agradeció el apoyo de sus seguidores.

La suspensión en Boston fue atribuida a “circunstancias imprevistas” según informó el estadio Fenway Park. Más tarde, Live Nation aclaró que la causa fue el hallazgo de elementos estructurales que no cumplían con los estándares de seguridad. A estos problemas se suma una alerta sanitaria: el Departamento de Salud de Nueva Jersey anunció una investigación sobre una posible exposición al sarampión durante el concierto en el estadio MetLife, aumentando la tensión en torno a la gira.

¿Qué problemas afrontó Shakira en su tour por Sudamérica?

Durante la primera etapa de su gira por Centroamérica y Sudamérica, Shakira también enfrentó numerosos contratiempos. La cantante canceló su presentación del 2 de abril en República Dominicana debido a “problemas operativos ajenos a la artista”, según informaron los organizadores en un comunicado. No se ofrecieron detalles sobre las causas, aunque se aseguró que el espectáculo sería reprogramado para septiembre.

En Chile, Shakira también debió modificar su agenda por fallas técnicas en el Estadio Nacional. En redes sociales, explicó que la inclinación del suelo representaba un riesgo para su seguridad, la de su equipo y el público. Por ello, los conciertos del 2 y 3 de marzo fueron pospuestos y reubicados fuera del estadio los días 4 y 5 de abril, sumando incluso una nueva fecha el 7 de abril. A estos desafíos logísticos se sumaron momentos difíciles en su país natal, Colombia, y problemas de salud durante su paso por Perú.