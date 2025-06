Última hora: actriz Blake Lively busca retirar las acusaciones de "agravio emocional" contra Justin Baldoni

La actriz Blake Lively ha solicitado retirar dos de las acusaciones que presentó originalmente en su demanda contra Justin Baldoni, que data de diciembre de 2024, relacionadas con supuesta angustia emocional grave causada por Baldoni.

Desde que ambos trabajaron juntos en la película 'It Ends With Us', basada en la novela de Colleen Hoover, la controversia no ha cesado. La actriz acusó al director de acoso sexual y de orquestar una campaña de desprestigio en su contra, afirmaciones que han generado una serie de demandas cruzadas que ahora enfrentan una revisión en tribunales, con especial atención en la defensa de Baldoni y los documentos presentados en la causa.

Blake Lively intenta reducir el alcance de sus afirmaciones legales

El equipo legal de Justin Baldoni solicitó a Blake Lively entregar sus registros médicos, incluyendo las notas de terapia, para sustentar su defensa ante las alegaciones de "grave angustia emocional, dolor, humillación y vergüenza". Sin embargo, la actriz ha intentado retirar específicamente dos reclamos relacionados con el agravamiento intencional y negligente de dicha angustia emocional.

Los documentos presentados por la defensa de Baldoni señalan que, en lugar de cumplir con la solicitud de información médica, los abogados de Lively notificaron que retiraban esos reclamos específicos. No obstante, los representantes legales del director indicaron que el retiro no se realizó “con perjuicio”, lo que implica que Blake podría volver a presentar dichas acusaciones en el futuro si así lo decidiera el tribunal.

Este intercambio pone en evidencia la complejidad de la disputa legal, en la cual se evalúa no solo el fondo de las acusaciones, sino también la validez y el alcance de la información relacionada con la salud mental de la actriz.

Controversia y estrategias legales en medio del proceso

Los abogados de Blake Lively calificaron la presentación de Baldoni como un “truco de prensa” y defendieron la maniobra como una forma de agilizar y enfocar la demanda. Además, aseguraron que la estrategia legal de la parte contraria ha abierto la puerta a nuevas reclamaciones por daños bajo la legislación de California, lo que podría hacer innecesarios algunos de los reclamos originales de Lively.

A pesar de esta maniobra, la actriz mantiene en su demanda una serie de acusaciones adicionales contra Justin Baldoni, que incluyen acoso sexual y represalias, junto con reclamos por daños compensatorios significativos. La disputa legal también involucra a Ryan Reynolds, esposo de Lively, quien fue incluido en una contrademanda por parte de Baldoni por acusaciones de extorsión civil, difamación e invasión de privacidad.

Papel de 'It Ends With Us' y la citación de Taylor Swift

La película It Ends With Us ha sido el contexto en el que surgió esta controversia. Blake Lively interpreta a Lily Bloom, un personaje que enfrenta abusos domésticos, un paralelismo que ha aumentado la atención mediática sobre el caso. El filme es una adaptación de la novela bestseller de Colleen Hoover, que se estrenó el verano pasado y ha sido foco del interés público debido a la disputa legal.

Por otra parte, Taylor Swift, cantante citada al tribunal estadounidense, estuvo involucrada en la polémica luego de que se alegara que ella habría influido para que Baldoni aceptara cambios en el guion realizados por Lively. Sin embargo, sus representantes negaron cualquier participación en el proceso creativo o decisiones de casting, y la citación fue retirada semanas después tras objeciones legales que la calificaron de una "expedición de pesca injustificada".