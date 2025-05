Maia Kealoha, la actriz hawaiana que interpreta el protagónico en la película live-action de Lilo & Stitch de Disney

Maia Kealoha, nacida en enero de 2017, debutó en Hollywood como la protagonista de la versión live-action de Lilo & Stitch de Disney. La pequeña vive en Kailua-Kona, Hawái, Estados Unidos, junto a sus padres y su hermano menor, Micah. Desde los cinco años, Maia quiso ser actriz y, aunque tiene experiencia en concursos locales como Little Miss Kona Coffee, esta película representa su primera producción cinematográfica profesional.

Maia Kealoha interpretando a Lilo. | Disney

Disney lanzó en 2022 una convocatoria nacional para encontrar a una niña hawaiana de entre 6 y 8 años que interpretara a Lilo. Maia y su madre, Britney, enviaron una audición que destacó por su conexión cultural y talento. Según la propia actriz, “tuvo que realizar más de 15 pruebas actorales y de química con sus coestrellas para que Disney le diera el ‘sí’”.

¿Cómo fue la audición de Maia Kealoha para Lilo & Stitch de Disney?

Maia relató al medio Hawaii News Now que su audición “no fue difícil” y describió la emoción al recibir la noticia de Disney. “Me quedé sin palabras. Yo estaba muy emocionada. Un mes más tarde (de las audiciones), me dijeron: ‘¿te gustaría ser nuestra Lilo?’, y yo dije: ‘sí, sí’, llorando a gritos. Mi padre a un lado lanzándome al aire. Le dije: ‘papá, me estás golpeando la cabeza’”, dijo la actriz.

La joven artista de Hawái siente una gran afinidad con Lilo, pues comparte pasiones como el baile y la creatividad manual. "(Quería ser Lilo porque) ella era muy divertida. Ambas somos hawaianas. Nos encanta bailar, esa fue mi escena favorita. Yo también tengo muchas escenas favoritas. Ella es muy artesanal. Soy muy artesanal. Cada vez que mi madre entra en la habitación me dice: ‘¿Qué hacen estos papeles por todas partes?’, y yo le digo: ‘Intento recogerlos’, pero se me caen demasiados de las manos”, indicó.

A Maia Kealoha le gusta bailar hula. | Instagram | @maiakealoha





Los responsables de la película reconocieron el parecido entre Maia y Lilo, considerándola la favorita desde el principio. Sobre sus compañeros de reparto, destacó a Sydney Agudong (Nani).“Amé a todos, pero si tuviera que decir a uno ahora mismo, sería Sydney (Agudong). Fue en las pruebas de química donde la conocí por primera vez, y fue muy cool, divertido”, subrayó.

El elenco de la película live-action de Lilo & Stitch, de Disney. | Instagram | @maiakealoha

Maia Kealoha y su amor por Disney

Maia está emocionada por seguir explorando la actuación y expresó su interés en trabajar con Zach Galifianakis, quien interpreta al Dr. Jumba Jookiba. Entre los vestuarios usados en la película, su favorito es “el traje de baño con una piña encima”. Además de su rol en Lilo & Stitch, Maia participará en The Wrecking Crew, una película de acción y comedia con un elenco destacado que incluye a Jason Momoa y Dave Bautista. Esta será su segunda experiencia cinematográfica.

La actriz es fanática de Disney, admira películas como Moana y tuvo la oportunidad de conocer a Auli’i Cravalho, la voz original de Moana, reforzando su pasión por el cine que representa su cultura hawaiana.