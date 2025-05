El actor y ganador del Óscar, Robert de Niro, expresó que su afecto por su hija Airyn no ha cambiado, a pesar de que ella se declaró como persona trans en una entrevista con Them el martes 29 de abril. En declaraciones a la revista PEOPLE, el actor comentó: "Amé y apoyé a Aaron como mi hijo, y ahora amo y apoyo a Airyn como mi hija. No entiendo por qué eso debería ser algo notable. Quiero a todos mis hijos".

Airyn es uno de los siete hijos de Robert, fruto de su relación con la actriz Toukie Smith, quien es madre de Airyn y su hermano gemelo Julian. Con 29 años, Airyn compartió en su entrevista que aún se encuentra "adaptándose a esta nueva identidad". "Hay una diferencia entre ser visible y ser visto", señaló. "He sido visible, pero creo que todavía no me han visto".

Hija del actor Robert de Niro se declara persona trans

Airyn de Niro reveló que decidió comenzar su tratamiento hormonal para transicionar a mujer en noviembre de 2024. "Me gustaría ser una fuente de inspiración para al menos otra persona como yo, que sea negra, queer y que no use una talla extra pequeña", comentó Airyn. "Me gustaría ver más mujeres trans, más mujeres negras, que quizás tengan un cuerpo más grande o que no se ajusten a los estándares de las figuras extremadamente delgadas o las heroínas estilizadas".

Además, Airyn indicó que está cursando estudios para convertirse en consejera de salud mental y que está trabajando en brindar apoyo y defensa en este ámbito para personas de color y de la comunidad queer. "Mi padre siempre insistió en que encontráramos nuestro propio camino", expresó en respuesta a las críticas que la etiquetaban como una "niña nepo".

Lo que habría motivado a la Airyn De Niro a declararse como mujer transgénero

El 19 de marzo, Airyn se encontraba en Nueva York visitando a su padre cuando fue sorprendida por fotógrafos que capturaron su imagen sin su consentimiento. Las fotos, que fueron difundidas por el Daily Mail, la describían como "la impactante transformación del hijo nepo baby de Robert De Niro". En ese momento, la joven activista llevaba trenzas rosadas y tacones altos.

"Me enteré de lo que ocurrió con el Daily Mail una semana después", recuerda Airyn. En la entrevista, comenta que el medio no solo difundió información errónea sobre ella, sino que también perpetuó los prejuicios que la habían acompañado durante años. "Nunca cumplí con ese estándar de belleza", reflexionó. Este suceso la impulsó a mostrarse públicamente tal como realmente se sentía.

Airyn De Niro busca ampliar la visibilidad transgénero

La hija de De Niro y Toukie Smith también destacó que la actriz Laverne Cox fue una gran fuente de inspiración para ella, y que ahora espera contribuir a aumentar la visibilidad de las personas trans y rendir homenaje a sus ancestros queer y negros.

"Ver a mujeres trans siendo auténticas y abiertas, especialmente en espacios públicos como las redes sociales, y observar su éxito… me hace pensar, ¿sabes qué? Tal vez no sea demasiado tarde para mí".

Sobre su experiencia de ser uno de los siete hijos de De Niro, expresó: "Ningún padre es perfecto, pero estoy agradecida de que mis padres decidieran mantenerme alejada del ojo público".