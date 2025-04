¿Conoces el significado de Aerosmith? Tras 55 años de trayectoria musical uno de los fundadores nos revela el verdadero nombre

Aerosmith es una banda de rock que se formó en las calles de Boston por el año de 1970, el conjunto de rock estadounidense está compuesto por el cantante principal Steven Tyler, el bajista Tom Hamilton, el baterista Joey Kramer y los guitarristas Joe Perry y Brad Whitford.

Se hicieron conocido por la fusión musical que realizaron entre su hard rock con influencia de blues, y, de agregar elementos pop rock, heavy metal, glam metal y rhythm and blues para crear su incónico sonido. Su estilo natural no solo captó la atención de sus seguidores, sino influenció a muchas estrellas a lo largo de los años.

PUEDES VER: Padre dispara tres veces a hombre de 20 años tras encontrarlo desnudo en la habitación de su hija adolescente en Kentucky

¿Conoces el significado de la banda de Aerosmith?

A lo largo de los años, la banda de rock ha tenido diversos hits como "Dream on", "Walk this way" y, la exitosa canción, "Don't want to miss a thing", pero ninguna de ellas revela el verdadero significado del nombre la banda. La curiosidad sobre conocer el origen de Aerosmith surge en la plataforma social Quora, en donde los fans compartían posibles ideas del nombre de la banda.

En una entrevista, uno de los fundadores sostuvo que el nombre de Aerosmith tiene un origen interesante creado por el guitarrista principal de la banda, Joey Perry, y el guitarrista rítmico, Brad Whitford, idearon el nombre a principio de la década de 1970. Según las declaraciones, el nombre se formó al unir «aero», que sugiere ligereza o vuelo, con «smith», un sufijo relacionado con la artesanía o la creación. Además, señalaron que el nombre también se pudo inspirar en el antiguo título de la banda «Joe Perry's Aerosmith», que hacía referencia al apellido de Perry.

Aerosmith se creo muchísimo antes que la banda se formara en 1970

A lo largo de los años, ha existido diferentes teorías con respecto a la creación o significado de Aerosmith; sin embargo, se dice que Joey Kramer, cofundador y baterista de la banda, fue la mente creativa que otorgó el nombre.

Según sus memorias de 2009 en "Hit Hard: A Story of Hitting Rock Bottom at the Top" y en una entrevista en el 2019, Kramer reveló que "Aerosmith" llegó a su vida en 1968. Su idea surgió cuando se encontraba en el instituto escuchando un álbum de Harry Nilsson,

"Estaba escuchando un álbum de Harry Nilsson llamado Aerial Ballet y me enganché con las letras. Empecé a darle vueltas a la palabra 'aerial' que se convirtió en 'aero'. No sé cómo pasó. Era como Aeromind, Aerostar, Aero-esto, Aero-aquello; y alguien dijo "smith". ¿Aerosmith? ¡Guau! Desde ese entonces Aerosmith estaba en todos mis libros de psicología y matemática. Cuando me preguntaban que significaba les decía que cuando termine el instituto, voy a formar mi banda de rock and roll y tendrá ese nombre".