Sergio Ramos detona expectativas económicas de cara al clásico Tigres-Monterrey

Con la primera presencia del español Sergio Ramos, Monterrey y los Tigres se enfrentarán el fin de semana en un clásico que promete dejar una generosa derrama económica dentro de la decimoquinta jornada del torneo Clausura-2025 del fútbol mexicano.

En su primer torneo en el fútbol mexicano, Ramos ha levantado las expectativas en torno a los 'Rayados' del Monterrey.

Desde su llegada en enero, el futbolista sevillano ha tenido una presentación multitudinaria, sufrió la eliminación en la Copa de Campeones de la Concacaf y recibió su primera expulsión en la liga local donde ha acumulado 439 minutos y dos goles en cinco partidos, todos como titular y cuatro completos.

Con su presencia, Ramos ha abonado a levantar las expectativas económicas del clásico contra los Tigres, una de las rivalidades más pasionales del balompié azteca.

El sábado, el estadio Universitario tendrá ocupadas sus 41.886 localidades, y además en la ciudad de Monterrey, y en la periferia, se espera que el partido genere divisas.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey estima que el 'clásico regio' generará unos 400 millones de pesos (unos 19,5 millones de dólares) por los consumos que se registren, especialmente, en restaurantes, bares, establecimientos de artículos deportivos y centros comerciales.

Esta expectativa representa un aumento del 8% respecto a las derramas económicas que han dejado anteriores duelos entre estos dos equipos, con hasta 355 millones de pesos (17,3 millones de dólares).

Si bien los Tigres no contarán con su goleador histórico André-Pierre Gignac por lesión, este clásico norteño tendrá como figuras principales tanto a Sergio Ramos como a su compatriota Sergio Canales, el motor ofensivo de los Rayados del Monterrey.

-Demichelis en la cuerda floja-

Con sus astros españoles, el Monterrey se presentará a este clásico como octavo de la clasificación con 22 puntos, y por ahora con derecho a jugar el play in (repechaje).

El mediano rendimiento estadístico de los 'Rayados' ha generado serias críticas para el entrenador argentino Martín Demichelis, quien en días pasados tuvo fricciones con el 'Mago' Canales en un entrenamiento.

"Producto de la frustración que probablemente sufrimos todos cuando las cosas no salen, tuvimos una charla grupal intensa, pero creo que constructiva, que se ha magnificado", dijo Canales en un mensaje publicado en redes sociales para zanjar la polémica.

"Estoy muy tranquilo y no me arrepiento de nada de lo que pasó, porque por mi parte no he hecho nada malo y nunca he querido perjudicar a este equipo con el que me he sentido muy identificado", agregó.

Tras el altercado con Canales, Demichelis soltó a periodistas: "yo no soy autoritario. A mí me gusta escuchar y que el jugador opine para sacar las mejores conclusiones".

En el primer torneo del argentino Guido Pizarro como director técnico, los Tigres tienen 26 unidades, son sextos de la clasificación, y se encuentran en zona de clasificación directa a cuartos de final.

Ante Monterrey, los felinos tratarán de reencontrar el gol después de casi 200 minutos sin anotar en la liga mexicana, pero se presentarán con la satisfacción de haber conseguido a media semana su pase a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf tras vencer 3-2 al Galaxy de Los Ángeles.

A continuación la jornada completa:

Jueves: Tijuana-Atlético San Luis

Viernes: Necaxa-Pachuca, Mazatlán-Guadalajara

Sábado: Pumas-Juarez, León-Puebla, Tigres-Monterrey, Atlas-Toluca, América-Cruz Azul

Domingo: Santos-Querétaro

