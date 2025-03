Marc Márquez gana el esprint del Gran Premio de las Américas desde la 'pole'

El líder del Campeonato del Mundo de MotoGP, el español Marc Márquez (Ducati), se impuso este sábado en la carrera esprint del Gran Premio de las Américas, tercera cita de la temporada, al superar a su hermano menor Álex (Ducati-Gresini), en el circuito de Austin (Estados Unidos).

En el Circuito de las Américas de Austin (Texas), donde tiene el récord de siete victorias en Grandes Premios entre 2013 y 2021, el seis veces campeón del mundo volvió a demostrar todo su talento a bordo de su potente Ducati.

El ganador de la jornada arrancó desde la 'pole position', pero al apagarse el semáforo fue superado por su compañero de equipo en Ducati, el bicampeón Francesco Bagnaia, quien remontó desde una distante sexta posición.

"Ha sido una gran batalla contra Pecco (apodo de Bagnaia) y Alex", declaró el español sobre su tercera victoria al esprint en igual número de competiciones esta temporada.

El italiano tomó la delantera en los primeros metros de la carrera, pero su liderazgo fue efímero. Pronto, el español, tras llevarse un buen susto en el proceso, recuperó definitivamente la punta tras una breve pero intensa batalla a tres bandas con su hermano Álex Márquez (Ducati-Gresini).

"Las primeras vueltas fueron bastante buenas", comentó un sonriente Bagnaia al cruzar la meta. "Disfruté mucho de la batalla e intentaremos comenzar de la misma manera mañana (domingo, para el GP)".

- Camino a su tercera victoria de temporada -

Al término de esta carrera de solo diez vueltas (frente a las 20 del GP dominical), que permite a los pilotos sumar puntos extra en el campeonato, el astro catalán supera a su hermano Álex y a Bagnaia, quien quedó a poco menos de dos segundos del vencedor.

El francés Fabio Quartararo (Yamaha) terminó sexto y su compatriota Johann Zarco (Honda-LCR), decimosexto.

Su compatriota Johann Zarco, quien partía desde la decimoquinta posición, finalizó en el decimosexto lugar. Este resultado supuso un duro golpe para el piloto de Niza, que había tenido un sólido inicio de temporada con la Honda-LCR, una moto de la que no se esperaba un rendimiento tan destacado.

El veterano piloto de 34 años, que llegaba a Estados Unidos en la quinta posición del Campeonato del Mundo, cayó hasta la sexta plaza en la carrera. Sin embargo, sigue siendo el mejor clasificado entre los pilotos que no compiten con Ducati.

Como la parrilla de salida del Gran Premio se mantendrá según los tiempos de la sesión clasificatoria del sábado, Marc Márquez partirá nuevamente desde la 'pole' el domingo tras haber registrado el mejor tiempo por octava vez, un récord absoluto en el circuito tejano.

En su tercer fin de semana con el equipo oficial Ducati, al que se incorporó a principios de año, el catalán partirá desde la primera línea por delante del italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), 4º en la carrera al sprint.

Álex Márquez completará la primera fila, mientras que Bagnaia volverá a salir sexto, su peor posición en clasificación desde abril de 2024.

El vigente campeón del mundo, el español Jorge Martín, no participará en esta tercera cita de la temporada. Lesionado en la pretemporada, aún no ha debutado este año tras su fichaje por Aprilia. No obstante, estará presente en el garaje del equipo italiano durante el fin de semana.

hdy/bde/cl

