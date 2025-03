Flick confirma que Raphinha y Araujo "no jugarán" el Barça-Osasuna

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, confirmó este miércoles que sus dos internacionales sudamericanos, el brasileño Raphinha y el uruguayo Ronald Araujo, no jugarán el partido de LaLiga del jueves contra Osasuna (20H00 GMT).

"Raphinha y Araujo no jugarán, no formarán parte del equipo. Tienen un vuelo largo y no es una situación ideal. Primero tienen que recuperar y entrenarse. Veremos lo que pasa para el domingo", declaró el técnico germano en conferencia de prensa.

El partido Barcelona-Osasuna debía disputarse inicialmente el 8 de marzo y fue aplazado por la muerte horas antes del médico del Barça Carles Miñarro, por lo que se reprogramó para el 27 de marzo, pese a que en esa fecha ya se sabía que el líder de LaLiga no podría contar seguramente con sus jugadores sudamericanos.

Araujo formó parte de la convocatoria de Marcelo Bielsa para estos últimos partidos de las eliminatorias sudamericanas y jugó los 90 minutos en la derrota 1-0 contra Argentina el pasado viernes, aunque no jugó en Bolivia al martes (0-0).

Raphinha, por su parte, disputó todos los minutos posibles tanto en la victoria 2-1 contra Colombia del pasado jueves como en la dolorosa derrota 4-1 en el Monumental de Buenos Aires el martes.

Si bien el uruguayo ha tenido muchos problemas de lesiones y ha perdido este año la titularidad, Raphinha está siendo uno de los jugadores más destacados del Barça, con 13 goles en el campeonato.

A falta de 10 jornadas para el final de LaLiga, Barça y Madrid están empatados en el liderato con 60 puntos, aunque los catalanes tienen pendiente el partido frente a Osasuna. El domingo, los azulgrana recibirán al Girona.

Flick rechazó buscar "excusas" en la sobrecarga del calendario en caso de no obtener la victoria frente a los navarros, estimando que su equipo "puede ganar a cualquiera" aunque no esté al completo.

Clasificado igualmente para los cuartos de final de la Liga de Campeones y las semifinales de la Copa del Rey, el Barcelona jugará 7 partidos en 20 días: contra Osasuna el jueves y Girona el domingo, frente al Atlético de Madrid el 2 de abril la vuelta de la semifinal copera (4-4 en la ida), Betis y Leganés el 5 y 12 de abril y la eliminatoria europea ante Borussia Dortmund el 9 y 15 de abril.

ati/hpa/mcd/pm