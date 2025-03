La magia de 'Pedri Potter' para guiar al Barça contra el Benfica en Champions

El Barcelona se enfrenta el miércoles (20H00 GMT) al Benfica en el Estádio da Luz en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, en el que ha recuperado su condición de equipo de élite de Europa, gracias al papel clave del centrocampista Pedri González.

La escuadra de Hansi Flick está considerada por muchos como la más entretenida de la competición, y el genio y la creatividad del centrocampista canario han sido el motor de esa explosión.

El Barça, cinco veces campeón de Europa, marcó 28 goles en ocho encuentros de la fase de grupos y acabó segundo, por detrás del Liverpool, que anotó 17 tantos.

Precisamente, los azulgrana lograron cinco de esos goles en Lisboa contra el Benfica en una emocionante remontada (5-4) en enero que les permitió pasar directamente a octavos de final.

En la fase de liguilla golearon al Bayern Múnich por 4-1 y vencieron al Dortmund por 3-2, en exhibiciones del equipo de Flick.

- Partido número 40 -

La calidad y la regularidad de Pedri han sido la base de la excelente temporada del Barcelona hasta ahora, con los catalanes en la cúspide de LaLiga, en las semifinales de la Copa del Rey y con el objetivo de lograr su primer triunfo en la Liga de Campeones desde 2015.

"No puedo describir (a Pedri, es) increíble", dijo Flick la semana pasada. Tras debutar de manera brillante con el Barça en la temporada 2020-2021, fue protagonista en la Eurocopa-2020 (España perdió en penales en semifinales contra Italia) y ganó la plata olímpica en Tokio, pero ese curso el centrocampista acumuló 73 partidos y las lesiones comenzaron a acosarlo.

El año pasado, un estudio genético le ayudó a crear un plan individual para mejorar su estado físico, que está dando sus frutos.

Pedri, de 22 años, ya ha jugado 39 encuentros esta campaña con el Barcelona en todas las competiciones, más que en cualquiera de las tres anteriores.

Aunque su cuenta de cinco goles y seis asistencias resulta relativamente modesta, sus actuaciones no han tenido parangón. El centrocampista está en el mejor momento de su carrera, deleitando con una gran variedad de pases soberbios, además de exhibir su entrega y habilidades técnicas.

- "Infinito" -

Pedri jugó un papel importante con España en su triunfo en la Eurocopa-2024 el verano pasado, hasta que sufrió un esguince de rodilla en los cuartos de final.

El seleccionador Luís de la Fuente cree que su potencial es ilimitado. "Pedri tuvo que encontrarse a sí mismo, no sabemos cuál es su mejor versión porque es muy bueno, es infinito", dijo el técnico riojano.

Con Flick ha seguido progresando, jugando en un rol todavía más importante que con la selección nacional, detrás de un centrocampista ofensivo, normalmente Dani Olmo o Gavi.

Esto significa que recibe más el balón y puede dictar el juego, lo que también le está ayudando a convertirse en uno de los líderes del equipo, un aspecto que Flick le pidió que hiciera.

El técnico elogió a Pedri a pesar de la derrota por 2-1 ante el Atlético de Madrid en diciembre. "La forma en que jugó fue increíble; así es como me gusta verlo", señaló Flick.

Pedri firmó en enero un nuevo contrato con el Barcelona hasta 2030. "Prolongar este sueño es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo", afirmó. "Hacía tiempo que no me sentía así, estoy disfrutando del fútbol, que es lo que más me gusta", agregó. ç

- "Es genial verlo" jugar -

Flick, como era de esperar, se mostró encantado con la noticia. "Es un jugador increíble, le gusta jugar al fútbol, recibir el balón y es genial verlo", indicó.

"Cuando está bajo presión quiere el balón y ayuda mucho al equipo, estoy muy contento de que esté aquí durante mucho tiempo", añadió.

Mientras que el canterano Lamine Yamal, el máximo goleador Robert Lewandowski y Raphinha suelen ganarse los elogios, Pedri ayuda a crear la lanzadera para que sus compañeros de equipo destaquen.

El canario ya fue decisivo en la remontada en Lisboa de este año y el Benfica sabe que buena parte de sus opciones de clasificación pasan por contrarrestar el hechizo del 'mago' Pedri.

