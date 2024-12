Costas de Perú y Ecuador golpeadas por un intenso oleaje

Olas de hasta cuatro metros impactaron el sábado las costas de Perú y Ecuador, con fuertes marejadas que provocaron el cierre de la mayoría de los puertos peruanos en el océano Pacífico, la muerte de una persona en la ciudad ecuatoriana de Manta y daños a pescadores y habitantes de la zona, informaron las autoridades.

El fenómeno afectó a decenas de embarcaciones de pesca artesanal y comercios cercanos a la costa peruana. También hizo que ribereños huyeran de la inundación de malecones y plazas, según imágenes difundidas en medios peruanos y redes sociales.

"El oleaje está muy fuerte, todos los pescadores no podemos salir a la mar. Es algo impresionante lo que estamos viviendo desde ayer", dijo a la AFP Juan Oré de 60 años, pescador artesanal del puerto del Callao.

En Perú, 91 puertos, de un total de 121, fueron cerrados hasta el 1 de enero de 2025, indicó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) en su cuenta en X.

Según la alerta emitida el viernes por esta institución, el fenómeno comenzó el 25 de diciembre y se prevé la afectación de zonas de la costa norte, centro y sur del país.

En la ciudad del Callao, donde se ubica el principal puerto de Perú, vecino a Lima, "se ha decidido cerrar el acceso a las playas Abtao, Santa Rosa, La Arenilla, Cantolao y todas las demás de uso recreativo", indicó la municipalidad en un comunicado publicado en X.

La Plaza Grau, un emblemático punto de encuentro para turistas y deportistas en la zona, seguía anegada por las fuertes marejadas durante el atardecer del sábado, constató un periodista de la AFP. Además, algunos adoquines y piedras quedaron esparcidos en el lugar por el fuerte oleaje.

También se prohibió la salida de embarcaciones turísticas y pesqueras desde cualquier playa o puerto del Callao.

El cambio climático "origina este tipo de oleajes anómalos" afirmó a la AFP Larry Linch, gerente de Defensa Civil de la Municipalidad del Callao, quien agrega que los fuertes vientos empujados hacia la costa peruana han provocado un mayor aumento de la marea en la zona.

- Más de 30 pescadores rescatados -

El fuerte oleaje en las costas peruanas, de hasta cuatro metros, también golpeó caletas y desembarcaderos del litoral en las regiones de Tumbes y Piura, al norte del país.

Según reportó la prensa, 31 pescadores que habían quedado varados en el mar fueron rescatados durante la tarde por la Marina y llevados hacia Tumbes. Aunque uno de ellos alertó a radio Exitosa que quedan al menos 180 de sus compañeros en altamar.

"Ya no hay víveres, ya no hay agua. Nuestros hermanos pescadores allá están prácticamente a la deriva. Necesitamos petróleo, víveres para los muchachos y la presencia de la Marina de Guerra. Las embarcaciones están siendo arrastradas porque no tienen combustible", aseguró el pescador.

Roberto Carrillo, alcalde de la localidad La Cruz en la región de Tumbes, aseguró que "este oleaje no ha sido como los otros" y que los más afectados "han sido los hermanos pescadores, y ustedes saben que la gran mayoría se dedica a esto, a la pesca y al turismo".

"Hemos hecho un sobrevuelo para evaluar de manera general cual es la magnitud de los daños ocasionados", agregó de su lado Walter Astudillo Chavez, ministro de Defensa del Perú.

- Un muerto en Ecuador -

El cuerpo de bomberos de la ciudad ecuatoriana de Manta reportó un fallecido en la zona de Barbasquillo. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos dispuso el cierre preventivo de las playas de esta ciudad, al suroeste de Ecuador, informó en un comunicado publicado en X.

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador (Inocar) señaló en un comunicado que en las provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena y Galápagos las olas alcanzaron una altura máxima de 2,1 metros.

"Se recomienda tomar precauciones al realizar actividades en el mar", añadió la entidad al señalar que hasta el 29 de diciembre se prevé un estado del mar "agitado".

Según el ecuatoriano Inocar, este evento natural que muestra olas "mayores al promedio" se debe una fenómeno conocido "como Mar de Fondo que se caracteriza por la presencia de olas de largo periodo y continuas, generadas por tormentas lejanas que viajan a lo largo del océano Pacífico hasta alcanzar nuestra costa".

