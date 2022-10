Hackeado. Rafael López Aliaga, virtual alcalde de Lima tras las Elecciones Regionales y Municipales 2022, denunció que una “maniobra” desde el país de Cuba hizo que le hackearan su cuenta de TikTok el último viernes. “Ha sido una maniobra, pues que me bajen el TikTok (...) Me ha costado bastante trabajo tener 4 millones de seguidores. Me lo hackearon entre 3 y 5 de la mañana. Es inteligencia cubana, para mí, clarísimamente, eso no es peruano. Son cuentas del exterior. Ellos sí trabajan. Tengo alguna experiencia, sé mucho de Cuba”, manifestó durante una entrevista en Exitosa. Asimismo, recordó que difundió un video luego de que se volviera viral un mensaje con su supuesta muerte. “Me mataron. El sábado, un montón de gente decía que había fallecido Rafael López Aliaga. Vino un tiktokero y me dijo ‘tírate al piso’, y me puso una sábana blanca y música tétrica. Después, puso la música de gloria y ‘resucité'. Fueron 4 millones de reproducciones en horas. Se volvió viral”, acotó. Video: Exitosa.