El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que el Gobierno no va aguardará a que el Parlamento intenté censurar a un ministro, ya que sostuvo que el funcionario que no trabaje en su gestión será enviado “a su casa”. “Nosotros no vamos a esperar a que el Congreso todavía busque una censura a los ministros. Personalmente, el ministro que no trabaja tiene que ir a su casa porque están acá para trabajar. Hay que hacer eso también con las autoridades”, declaró el mandatario durante una reunión ministerial descentralizada en Piura este miércoles. Video: TV Perú.