Trump aplicará la desnaturalización: inmigrantes perderán la nacionalidad estadounidense si comenten estos delitos

El Gobierno de Donald Trump comenzará a utilizar un antiguo método para promover la deportación en Estados Unidos. El Departamento de Justicia del país envió un memorando el 11 de junio a los fiscales a nivel nacional para que los inmigrantes naturalizados acusados de ciertos delitos pierdan la nacionalidad estadounidense.

El documento, firmado por el fiscal general Brett Shumate, solicita a los juzgados civiles sentenciar rápidamente a los procesados, los cuales no tendrán derecho a un abogado de oficio, utilizando únicamente las pruebas en contra que se tengan.

¿Qué delitos pueden provocar la pérdida de la nacionalidad en Estados Unidos?

El memorando del DOJ no especifica las prioridades entre los delitos calificados como suficientes para desnaturalizar inmigrantes, pero dependerá del criterio de los jueces civiles aplicar la normativa.

“Estas categorías no limitan la capacidad de la división civil para procesar un caso en particular, ni se enumeran en un orden de importancia particular. Además, la división civil se reserva la facultad de procesar casos fuera de estas categorías según lo considere apropiado”, señala el memorando.

Las categorías especificadas en el documento son:

Amenazas a la seguridad nacional.

Participación en actos de tortura, crímenes de guerra u otras violaciones de derechos humanos.

Pertenencia a carteles de narcotráfico.

Tráfico de personas.

Delitos sexuales.

Fraudes financieros, como el uso indebido de programas de salud pública como Medicaid y Medicare.

¿Desde cuándo se aplica la desnaturalización en Estados Unidos?

Durante las décadas de 1940 y 1950, bajo la influencia del senador Joseph McCarthy, se utilizó de manera extensa para revocar la ciudadanía a personas presuntamente vinculadas con el comunismo.

Por otro lado, durante la administración del expresidente Barack Obama, el uso de tecnologías digitales permitió reexaminar solicitudes de naturalización y detectar fraudes, como antecedentes penales no declarados.