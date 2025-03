Un destacado estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) tuvo la oportunidad de continuar su formación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una de las instituciones más prestigiosas de Latinoamérica y reconocida a nivel mundial. Actualmente, ocupando el segundo lugar en la carrera de Ingeniería Económica, ha compartido sus impresiones sobre la calidad educativa de ambas universidades, comparando sus enfoques académicos, métodos de enseñanza y nivel de exigencia.

Según contó en una entrevista para el canal de YouTube Enrro24, la rigurosidad y el alto nivel académico de la UNI le brindaron una base sólida para afrontar los desafíos en la UNAM. Asimismo, resaltó la variedad de recursos educativos y las múltiples oportunidades de investigación disponibles en ambas casas de estudio.

¿Cuál es el nivel académico en la UNI y la UNAM?

El subcampeón de la carrera de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) afirmó que, a pesar de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se encuentra en la cuarta posición del ranking QS de las mejores universidades de América Latina, la UNI mantiene un estándar académico significativamente más exigente.

Con los cursos que llevó en la Universidad Nacional de Ingeniería, el ingeniero culminó su ciclo académico en la universidad de México con un promedio de 19, una calificación que resulta extremadamente difícil de obtener en la UNI.

"Cuando te vas a un intercambio, la verdad es que vas pero a 'turistear'. Es cierto que en la UNI el nivel (académico) es más fuerte. Yo hice mi intercambio en la UNAM de México, que es una universidad 'rankeada' y me paseé (en los cursos). Mi promedio fue 19. Osea, yo sé qué haya no manejan ese rango de notas, porque en sí es fue un 9 y medio (que viene hacer casi lo mismo)", sentenció.

¿Cómo son los exámenes en la UNI y la UNAM?

Según contó el joven ingeniero, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los profesores suelen evaluar a los estudiantes mediante proyectos académicos o con una única prueba. En cambio, en la UNI, el sistema de evaluación es diferente, pues los alumnos deben superar cuatro prácticas y un examen final para aprobar las materias.

"La universidad en México es más libre, no es como acá (en la UNI) que te exigen pasar PC1, PC2, PC3, PC4 y un examen final. Allá no. Los profesores ponen sus reglas. Llegan y dicen: 'chicos, la verdad que para este curso solo van a dar un examen final y ya'. Otro profe te pide 3 ensayos y un examen final. Entonces, no tienes esa precisión de cada cuatro semanas estudiar. La UNAM es buena y te da más tiempo de tomarte un descanso (de los estudios) en la UNI, no. Esto lo digo con base en lo que yo viví (en eso 6 meses)", indicó.