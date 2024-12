La Navidad de 2024 estuvo marcada por una peculiar celebración en Quito, Ecuador, que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales. Durante una reunión al aire libre, un sacerdote decidió conmemorar el 25 de diciembre con un “tortazo” a la imagen del “niño Jesús” con un pastel de cumpleaños. El momento simbólico, generó aplausos de los asistentes, pero luego una ola de comentarios críticos y en plataformas como TikTok, donde se compartió el video.

El evento fue publicado por la concejala de Quito, Analía Ledesma García, en su cuenta de TikTok (@analialedesmaec) con el mensaje: "Cumpleaños sin tortazo, no es cumpleaños". La publicación desató miles de reacciones. Algunos vieron el acto como una falta de respeto, mientras que otros lo consideraron un gracioso.

Sacerdote da tortazo a “niño Jesús” en Navidad

En América Latina, las festividades de Navidad están cargadas de tradiciones que mezclan religiosidad y costumbres locales. Sin embargo, lo ocurrido en Quito trajo consigo una controversia pocas veces vista. El sacerdote, lejos de seguir un protocolo clásico, manchó el rostro del “niño Jesús” con una torta, simulando un “tortazo de cumpleaños”. El acto simbólico dividió a los fieles entre quienes lo vieron como una muestra de cercanía y quienes cuestionaron el respeto hacia la figura religiosa.

El video, que acumuló miles de reproducciones, fue comparado por algunos usuarios con el popular "pasito perrón", una canción viral que representó al Niño Jesús, previo a la pandemia mundial por coronavirus. "Cuando fue lo del pasito perrón nos cayó el Covid, no quiero ni imaginar cómo nos irá con esto", escribió un usuario en TikTok. Otros comentarios señalaron que, aunque la intención pudo ser buena, el gesto desvirtuaba la solemnidad de la Navidad.

“Pasó lo del Covid por el pasito perrón y no aprendimos nada”. “Soy católico y esto no tiene sentido”. “Soy católica y esto me parece ya fuera de lugar”. “2025 añitos nomás la criatura”. “Siento que el padre lo hace de forma respetuosa y hasta yo sentí bonito ver al niño Dios con su pastel”. “Los humanos somos bien raros”. “Por eso diosito nos trata como nos trata”. “Soy católica pero las imágenes no comen”. Ahorita nos mandan otra pandemia”. “Soy católica y no sé si reír o llorar”, fueron algunos de los comentarios.

¿Jesús nació realmente un 25 de diciembre?

La elección del 25 de diciembre como fecha para conmemorar el nacimiento de Jesús tiene raíces históricas y culturales. Según historiadores, no existe una certeza sobre el día exacto del nacimiento de Jesús. Sin embargo, la fecha fue adoptada por el emperador romano Constantino en el siglo IV como una estrategia para sustituir las festividades paganas del solsticio de invierno, como el natalicio del dios Sol Invictus.

En las Escrituras, no se menciona una fecha específica, pero la tradición cristiana estableció esta celebración como un día simbólico para recordar la llegada de "El Salvador". Más allá de su origen, la Navidad se ha convertido en una fecha clave en el calendario de millones de personas, mezclando ritos religiosos, cenas familiares y actos de caridad.

No existe una certeza sobre el día exacto del nacimiento de Jesús. Foto: CLGNoticias.





¿Cuál es el único país de América Latina que no celebra la Navidad?

A pesar de que la Navidad es una festividad ampliamente celebrada en América Latina, existe un país donde no forma parte del calendario oficial: Uruguay. La decisión de no celebrar la Navidad tiene sus raíces en la separación de la Iglesia y el Estado, un proceso que comenzó en 1860 con el decreto de 'Secularización de los cementerios'. De acuerdo con el historiador Roger Geymonat, esta separación se consolidó en 1917 con la aprobación de una nueva Constitución que garantizaba la libertad de culto. Desde ese momento, la influencia de la Iglesia católica en la vida pública en este país ha disminuido significativamente, lo que ha permitido que la sociedad se concentre en sus propias tradiciones.