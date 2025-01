El transporte público en Sudamérica refleja la diversidad de sus culturas, ofreciendo experiencias únicas a cada pasajero. Es por ello que, durante su visita a Bolivia, un joven chileno quedó sorprendido al observar característicos microbuses en las calles bolivianas, lo que lo llevó a subir a uno para vivir la experiencia de primera mano. En su video publicado en su cuenta de TikTok, el turista de Chile compartió su corto viaje y no dudó en comparar el transporte público del país altiplánico con el de Perú.

Chileno sube a un microbus en Bolivia y lo compara con el transporte público de Perú

En su cuenta de TikTok @ashertiktoks, el joven originario de Chile quedó sorprendido al observar la ausencia de buses. En su lugar, y según mostró en su video, abundan pequeños microbuses que se han convertido en el transporte público más usado de la ciudad altiplánica.

"Algo particular en Bolivia es la ausencia de buses. No es que no lo haya. Hay minibuses y es el transporte público más usado acá. Vamos a vivir la experiencia. No sé para donde vamos a ir, pero simplemente vamos a subir para ver cómo funciona", comentó el influencer chileno.

Aunque presenció una gran aglomeración durante su trayecto, el extranjero destacó que, en comparación con Perú, en Bolivia los conductores manejan de manera mucho más ordenada.

"El tráfico no es el mejor, pero tengo que defender a Bolivia. Creo que manejan mejor que en Perú. Lo siento amigos peruanos, pero es lo que estoy viendo", sentenció el chileno.

Reacción de los usuarios

La reacción de los usuarios ante las declaraciones del joven chileno sobre los microbuses de Bolivia y el transporte público de Perú fue variada y generó un amplio debate en redes sociales.

"Los minibuses de transporte público se suelen utilizar solo en La Paz y Santa Cruz de la Sierra, los buses o llamados micros son diferentes en cada ciudad de Bolivia, todo es diferente", "Acá en Chile, antiguamente en el sur igual había ese tipo minibuses, pero con el tiempo desaparecieron", "Particularmente no me agradan los minibuses porque son incómodos, no tienen el espacio adecuado entre asientos", "Algo que hay que reconocer es que los chóferes paceños son muy hábiles para la conducción", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.