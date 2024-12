Peruano compró cuy en mercado y queda impactado al llegar a su casa: “Le cortaron algo”

Un peruano decidió comprar dos cuy pelados en un mercado local para preparar un almuerzo familiar en su hogar. Los cuy ya venían listos para cocinar, sin piel y sin pelos, como es común en muchos mercados tradicionales del país. Sin embargo, al llegar a su casa y revisar los cuy con más detalle, algo le pareció extraño. Intrigado por lo que veía, decidió grabar un video y compartirlo en su cuenta de TikTok para obtener la opinión de los usuarios sobre el curioso hallazgo.

Compró cuy en mercado y nota singular detalle

El video, que rápidamente se viralizó en TikTok, alcanzó alrededor de 1.5 millones de vistas en solo dos días. Los usuarios quedaron sorprendidos y algunos incluso comenzaron a especular sobre si lo que el hombre había comprado era realmente cuy o si se trataba de otro tipo de roedor.

Video generó decenas de reacciones. Foto: TikTok

Las imágenes fueron suficientes para generar un gran debate entre los internautas, quienes no tardaron en comentar sus opiniones y teorías sobre el origen del animal que aparece en el video.

En el clip, el hombre explica que recientemente adquirió los cuy pelados en un mercado cercano, donde los vendían listos para preparar. Sin embargo, al observarlos más detenidamente, notó algo inusual: en la parte trasera de los animales había una sección cortada, lo que lo dejó confundido.

Este detalle hizo que el peruano comenzara a sospechar que los cuy podrían haber tenido colas, ya que las características del corte no coincidían con lo que él esperaba de un cuy típico. Decidió compartir su duda con sus seguidores, preguntando: "Le cortaron algo. Mi hermano dice que algo no cuadra, ¿qué dicen ustedes?"

Debate en redes: "Definitivamente no es cuy"

Los usuarios reaccionaron de inmediato al video de TikTok, creando una intensa discusión sobre la autenticidad del cuy. Algunos comentaron que el animal parecía un cuy silvestre, mientras que otros aseguraron que no podía ser un cuy, ya que el cuerpo no se veía como el de un roedor común.

"Parece rata", "Definitivamente no es cuy, no es así el cuerpo del cuy", "La oreja del cuy no es así", fueron algunos de los comentarios que generaron un fuerte debate en las redes sociales. Muchos seguidores del video mostraron su desconcierto al no poder llegar a una conclusión definitiva sobre lo que realmente compró el peruano.

Este suceso provocó una ola de especulaciones en las redes sociales, con cientos de usuarios preguntándose si realmente se trataba de un cuy o de otro tipo de roedor. La confusión y las teorías en torno al video siguen generando debate.