SJL: feminicida intenta asesinar a su expareja, a quien amenaza por negarse a abortar

Una joven denunció que su expareja, identificado como Jorge Luis González Sáenz, habría intentado asesinarla en dos oportunidades tras negarse a abortar. La familia de la víctima pide más apoyo a las autoridades para que puedan ubicar al agresor. La tentativa de feminicidio sucedió en el distrito de San Juan de Lurigancho.

"Mi perspectiva de él cambió cuando yo le comuniqué que estaba embarazada. Él siempre me decía que lo aborte, yo me negaba. No le exigía nada, no le pedía dinero para las ecografías, para los análisis, no le pedía nada. Le dije que yo me iba a alejar, que yo me iba a hacer cargo sola del bebé", dijo.

Sin embargo, González Sáenz no habría quedado conforme con ello y buscó nuevamente a su víctima. En este momento, él le ofreció que tomara una gelatina y ella la bebió, minutos después la joven comenzó a presentar dolores abdominales y a tener sangrado. Por ello, acude al nosocomio más cercano donde le informaron que el bebé se había salvado de milagro.

No conforme con ello, Jorge Luis intenta, por segunda oportunidad, atacar a su expareja. En esta ocasión, él acude hasta la vivienda de la víctima y finge sentirse hambriento, le pide una manzana y un cuchillo y es con esta arma blanca con la que intenta agredirla. La joven logró salir ilesa tras pedir ayuda a su madre que se encontraba muy cerca.

Las cámaras de seguridad del lugar captaron el preciso instante en el que González sale de la vivienda corriendo y huye con rumbo desconocido. La joven y su madre piden apoyo a las autoridades para dar con el paradero del agresor y pueda recibir la condena que merece.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.