Alejandro Soto anuncia demanda contra José Cevasco por vincularlo con la contratación de Jorge Torres Saravia

El expresidente del Congreso Alejandro Soto anunció, durante una entrevista a RPP, que denunciará penalmente al exoficial mayor José Cevasco por vincularlo con la contratación de Jorge Torres Saravia como jefe de la Oficina legal y Constitucional del Parlamento.

De acuerdo con Soto Reyes, Cevasco lo acusó falsamente al insinuar que el actual oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, lo habría "protegido" al decir que no recuerda quién recomendó a Torres Saravia.

"Rechazo las declaraciones de José Cevasco quien al parecer quiere volver a ser oficial mayor del Congreso de la República porque lo que ha hecho es desacreditar a Giovanni Forno señalando que él se habría inmolado al estilo bonzo para protegerme a mí. Esa afirmación temeraria e irresponsable va a ser objeto de una denuncia penal", declaró ante RPP.

"Este señor debe tener pruebas para sostener que Giovanni Forno se esta inmolando por mi persona dando a entender que me estaría encubriendo en la contratación de Torres Saravia lo que es totalmente falso", agregó.

Alejandro Soto niega haber recomendado a Torres Saravia

En ese contexto, Alejandro Soto recordó que Torres Saravia fue designado por una resolución firmada por Giovanni Forno y en coordinación con la Mesa Directiva, que él presidía en ese entonces.

"Alguien le ha tenido que haber entregado el CV, pero esa persona no soy yo. Yo soy del Cusco y Torres Saravia del norte. Yo no lo conocía al señor. Lo conocí en el Parlamento nacional. Ese hecho no puede ser causal para que el señor Cevasco vaya a hacer este tipo de afirmaciones sin pruebas ni elementos de convicción", expresó.

Asimismo, añadió que él no tiene ninguna responsabilidad en la contratación de Torres. "El oficial mayor es el encargado de hacer las contrataciones en coordinación con recursos humanos que son los que evalúan los CV de cada postulante. El presidente del Congreso ni la mesa directiva contrata personal", dijo.