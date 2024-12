Arquitecta chilena critica el diseño urbano del Perú y genera debate: "Deja mucho que desear"

El Perú viene ejecutando importantes proyectos de construcción, tales como el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, el Megapuerto de Chancay, la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, entre otros, que buscan modernizar la infraestructura del país y posicionarlo como una nueva potencia en Sudamérica. Sin embargo, para la arquitecta chilena Fran, el diseño urbano que tienen los distritos de la región, no es la correcta.

De acuerdo con el especialista, las casas y construcciones sin tarrajear no solo afectan la estética de la ciudad, sino que dejarlas expuestas con ladrillo puede ocasionar el desgaste de este material, lo que provoca que las paredes se llenen de humedad. Esta acumulación puede traer consigo problemas de salud, como enfermedades respiratorias, que afectan a quienes habitan en ellas.

Arquitecta chilena critica el diseño urbano del Perú y genera debate en redes

Según explicó la arquitecta chilena en su video de YouTube, el diseño urbano de la mayoría de los distritos de Lima no cuenta con una construcción adecuada, pues, tomando en cuenta el lado estético, aquellas edificaciones que aún no se encuentran tarrajeadas no brinda la imagen de un Perú a la par de los megaproyectos que viene realizando.

"Estos megaproyectos que se están haciendo (aquí en Perú) son importantes y no puede ser que la arquitectura general del manto urbano, que si bien yo diría que el 10% tiene un bonito diseño, ya es momento de darle un toque a cada distrito. Los muros sin tarrajear, por estar esperando que el vecino amplíe su casa, se tiene que acabar. No tengan más esa mentalidad. No se justifiquen", explicó la experta chilena.

"Perú tiene que cambiar la forma que muestra su ciudad, su país, porque el peruano es muy buen anfitrión, tiene una buena gastronomía y todo lo que uno quiere, pero, la primera impresión que hay del Perú, que es al aterrizar en el Callao, la verdad es que deja mucho que desear", comentó.

Además de ello, y dejando en segundo plano el aspecto estético, la especialista reveló que dejar los ladrillos de una pared expuestos al aire libre puede ocasionar problemas de salud a futuro. Esto se debe a que el ladrillo y el hormigón absorben la humedad del ambiente y bacterias contaminando las paredes del hogar.

"Las casas tiene que estar terminadas (tarrajeadas) para que la humedad no entre (a las paredes) y se generen puentes térmicos. El hormigón y el ladrillo son como esponjas si las miras al microoscopio. No es lisa como una roca y por ahí pueden pasar la humedad y algunas bacterias", sentenció la arquitecta chilena.

Reacción de los usuarios

El video fue publicado en su cuenta de YouTube y son varios los usuarios que no dudaron en dejar sus comentarios. "Una de las omisiones más delicadas de los peruanos es la de obviar la responsabilidad compartida por los espacios públicos", "El estado tiene limitaciones para afrontar este problema", "Cuando voy a Perú y escucho todos esos proyectos me parece muy bueno, pero uno va por las calles casi la mitad de los barrios y están sin pavimento", "El peruano cuando piensa tener su casa lo hace autoconstruyendo poco a poco de ahí que no le da importancia al acabado externo" son algunos de los mensajes que se leen.