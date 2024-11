Joven sorprende al lavar el arroz con detergente y usuarios quedan atónitos: “Te falto el suavizante”

"Se ve tan rico que me da pena quitarte la idea", bromearon usuarios. Foto: composición LR/ TikTok

Un insólito video compartido por una usuaria de TikTok dejó a todos atónitos cuando mostró su forma poco convencional de lavar el arroz antes de preparar su desayuno. El clip, que rápidamente se viralizó, captó la atención de miles de personas, quienes no podían creer lo que veían.

La joven decidió mostrar su rutina matutina, pero el proceso de limpieza del arroz fue tan extraño que generó una oleada de comentarios y reacciones sorprendidas en la plataforma.

Clip es viral. Foto: TikTok

Joven sorprende al lavar el arroz con detergente

En el video de TikTok, la joven comienza a preparar el arroz del día anterior, colocándolo en un pocillo y agregándole agua del caño. Sin embargo, lo que parecía ser un proceso habitual de remojo dio un giro inesperado cuando, en lugar de solo enjuagar el arroz, la chica le echa detergente y jabón líquido.

Además, explica en la descripción: "Lavando mi arroz amanecido para calentarlo", dejando a los usuarios desconcertados. El gesto, que para muchos parecía algo absurdo, se convirtió rápidamente en un fenómeno viral.

Lo que seguía sorprendiendo aún más a los espectadores era la actitud relajada y segura de la joven, que no dudó en continuar con su proceso de lavado de arroz con detergente, como si fuera una tarea completamente normal. A medida que el video avanzaba, la joven vertía el jabón líquido con total naturalidad, mientras los comentarios en la pantalla comenzaban a multiplicarse rápidamente. Los usuarios no podían creer que alguien pudiera preparar su comida de esa manera tan inusual.

Usuarios comparten reacciones

Las reacciones de los usuarios fueron tan variadas como divertidas. Algunos no podían dejar de hacer chistes sobre la situación, como cuando un usuario comentó: "Te faltó el suavizante, hermosa", haciendo referencia a que el jabón de lavar ropa es un paso adicional en el proceso de limpieza. Otros se burlaron de los efectos que podría tener este arroz tan "especial", como el comentario "ese arroz seguro quedó fabuloso". La situación causó tal incomodidad que varios usuarios mencionaron: "Me dolió el estómago de solo verlo", indicando lo perturbador que les resultó la escena.

Finalmente, algunos usuarios, con una mezcla de humor y asombro, cuestionaron si era realmente necesario lavar el arroz de esa manera, como expresó uno que escribió: "Yo no sé cocinar, pero el arroz no lleva detergente ¿o sí?". Las reacciones continuaron con más bromas, como "Colócalo en la lavadora de una vez", sugiriendo que la joven debería usar la lavadora para hacer su tarea, o "Pero no es ropa", dejando claro el desconcierto generalizado. En resumen, el video se convirtió en un fenómeno viral que dejó a todos sorprendidos por la extraña, aunque divertida, forma de preparar arroz.