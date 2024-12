Mexicano llegó a Perú hace 11 años, se casó con peruana y ahora es dueño de una taquería en Lima

Hace 11 años, un viaje a Perú cambió la vida de Omar, un mexicano que, por recomendación de una amiga peruana en Guadalajara, decidió conocer el país sudamericano. No solo se enamoró de su cultura, sino también de una peruana, con quien contrajo matrimonio y estableció su residencia en Lima. El sueño de compartir los sabores de su tierra natal se materializó en la taquería 'Los Meros Meros Tacos', un espacio que hoy se ha convertido en un referente de la cocina mexicana en la capital peruana.

Recientemente, un youtuber coreano, Kim, visitó la taquería y compartió la historia de Omar en su canal. En su video, Kim documentó cómo este mexicano, junto a su esposa y equipo de trabajo, ha logrado llevar los sabores de Guadalajara a los limeños. Durante la visita, el youtuber tuvo la oportunidad de conversar con Omar, quien además de ser el dueño, es también el chef que prepara los deliciosos platillos que han conquistado a los peruanos.

Mexicano vino a Perú y ahora dirige una taquería en Lima

Omar llegó a Lima buscando nuevas oportunidades, pero fue la calidez de la gente peruana y la belleza del país lo que lo hizo quedarse. En su visita al Perú, hizo varias amistades y poco después, conoció a quien sería su esposa y ahora tiene 2 hijos. La historia de cómo se asentó en Perú está ligada a una conexión genuina con el país y sus habitantes.

"Conocí a una señora de Perú en México y me habló de su país. Decidí venir a conocer y me gustó y me quedé", relata Omar, quien, en principio, viajaba solo como turista. Sin embargo, el destino le tenía preparada una sorpresa: un encuentro que le cambiaría la vida. "Aquí hice amistades y conocí a mi esposa, así que decidí quedarme", añade.

Taquería en Lima: una experiencia 100% mexicana

'Los Meros Meros Tacos' no es solo un restaurante, es un pedazo de México en Lima. Omar se dedicó a ofrecer comida tradicional de Guadalajara, su ciudad natal, y para garantizar la autenticidad de sus platillos, importa ingredientes directamente desde México. Entre los más importantes están los chiles secos, esenciales para mantener el sabor genuino de los tacos y salsas mexicanas. Este esfuerzo por mantener la autenticidad ha hecho que la taquería se convierta en un éxito, tanto entre los peruanos como entre los mexicanos.

Mexicano compara Perú con su país

Omar también aprovechó su entrevista para reflexionar sobre las similitudes entre México y Perú. "Los peruanos son buenas personas, y la vida aquí es muy similar a la de la Ciudad de México", comenta. Además, destaca que aunque la comida peruana tiene diferencias con la mexicana, ambas comparten el amor por los sabores intensos y los ingredientes frescos. "La comida aunque si bien es cierto tiene sus diferencias como en la forma de aderezar. También tiene sus similitud con mexico", señaló. "Las comidas peruanas son muy ricas", concluye.

Aunque Omar no deja de extrañar su México natal, se siente a gusto en Perú donde ya vive hace casi 11 años. "Cuando voy a México, ya quiero regresar a Perú, como que allá ya no me hallo", confiesa.