La presentadora Magaly Medina vivió un tenso momento en el último episodio de su pódcast, donde tuvo como invitada a su hermana, Mariela Medina. Lo que parecía ser una charla familiar se tornó polémico cuando Mariela dejo entrever que la conductora de ATV, conocida por su carácter frontal, financiaba los gustos y caprichos de su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

El comentario desató la incomodidad de la popular 'Urraca', quien no dudó en encarar a su hermana, lo que generó un ambiente cargado de incomodidad y tensión en plena grabación de su pódcast de YouTube.

Magaly Medina encara a su hermana Mariela por su comentario

Mientras intercambiaban opiniones sobre éxito y relaciones, las hermanas Medina protagonizaron un tenso momento en el podcast de la ‘urraca’. En un giro sorpresivo de la conversación, Mariela decidió mencionar Alfredo Zambrano, esposo de Magaly, lo que dejó a la conductora de ‘Magaly TV: la firme’ en shock.

"Hay gente que piensa 'búscate lo que no tienes'. Si tú eres una mujer de éxito, no necesitas un hombre con plata. (...) Por ejemplo, tú eres una mujer exitosa, tú le pagas los viajes a tu esposo, le compras cosas, le compras la ropa, así", le dijo Mariela Medina a Magaly, dejándola muy sorprendida y visiblemente incómoda.

Por esa razón, la ‘urraca’ la interrumpió y la encaró: "¿Quieres decir que un hombre exitoso sí puede conseguir una mujer de veintitantos a la que le pague todo, pero una mujer como yo le tiene que pagar también a un hombre para que me lleve de viaje? No, no, nunca me han gustado los ‘carga carteras’, Mariela, discúlpame", le dijo.

Magaly Medina revela como divide los gastos de dinero con Alfredo Zambrano

Magaly Medina reveló que su relación con Alfredo Zambrano se basa en un modelo tradicional, lejos de tendencias como el “50/50”. Según contó, su esposo cubre gastos importantes como cenas de lujo y compras costosas, mientras ella utiliza efectivo y una tarjeta que él le proporciona para gastos cotidianos. “En un gran restaurante, él paga con su tarjeta y asume esos gastos grandes. Pero, en cuanto a los pequeños, soy yo quien abre la billetera, aunque realmente es su dinero, no el mío”, añadió.

Medina expresó que valora esta dinámica, destacando que Zambrano disfruta darle ciertos gustos. También reflexionó sobre las críticas a las parejas que no dividen los gastos equitativamente, subrayando que este modelo refleja la estabilidad que ambos han construido. Sé que si quiero algo caro, aunque pueda pagarlo yo misma, mi marido siempre lo hace por mí”, sentenció