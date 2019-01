YouTube: 'iguanas' tienen una épica batalla, pero este detalle te sorprenderá [VIDEO]

Gracias a YouTube, varios usuarios pudieron observar una gran enfrentamiento entre 'dos iguanas' que se hallaban en una casa, cuyo resultado tuvo una enorme diferencia. El video ha divertido ha cientos de usuarios de la plataforma, quienes no pensaron que uno de los reptiles reaccionaría de una violenta forma.

Las iguanas son unos animales que se alimentan de insectos y varias hojas por lo que son reptiles casi inofensivos para el ser humano. Además de ello, son bastante solitarios por lo que si ven a otra de su misma especie, una gran pelea puede desatarse.

Algo parecido ocurrió en una casa en Ontario, Canadá, donde el pasado 1 de enero, una iguana de nombre Pip, vio a otro 'animal' semejante a él y decidió darle su merecido por invadir su espacio. Sin embargo, todo se trataba de una broma de sus dueños.

Lo que sucedió fue que los amos de Pip le compraron una iguana de juguete para que no estuviera solo; no obstante, el reptil enfureció al verlo. Primero se quedó inmóvil viendo al juguete, en señal de alerta. Tras unos segundos se dirigió a su lado y al ver que el muñeco no reaccionaba, se abalanzó contra el dando varias vueltas en el piso.

El tremendo ataque no pasó desapercibido para los usuarios de YouTube que se rieron por la violenta reacción de la iguana. El clip se hizo viral rápidamente y ya cuenta con más de 22 mil reproducciones.