Vía Facebook: conoce la tierna historia detrás de la foto viral más compartida durante Navidad

Aprovechando la Navidad, en Facebook suelen hacerse viral historias muy conmovedoras, una de ellas tiene como protagonista a un hombre que fue fotografiado llevando una muñeca en un costal, la cual iba a ser para su hija; sin embargo, estas imágenes fueron sacadas de contexto.

"La felicidad de un padre que sabe que la sonrisa de su hija lo vale todo", con esta descripción muchas páginas de Facebook compartieron la imagen que no tardó en hacerse viral en la red social, donde miles de personas aplaudieron a este hombre.

Aunque la supuesta historia sobre este hombre es muy conmovedora, resulta que es falsa, ya que la muñeca no era para su hija, sino para otra persona muy especial. Si quieres saber más detalles de este viral, no dudes en seguir leyendo este post.

De acuerdo a una publicación de Facebook, el hombre que aparece en la fotografía se llama Pedronel Guzmán, un reciclador que vive en un barrio llamado Blanquizal, ubicado en la ciudad de Medellín, en Colombia, y que fue fotografiado por un joven.

Jairo Ruiz Sanabria, nombre del fotógrafo que publicó la fotografía en Facebook, aseguró que la imagen fue tomada en 2008, pero que recién en 2016 decidió compartirla en la red social, sin imaginar que sería usada para una historia 'fake'.

“Haciendo la ruta del metro, entre el centro y Niquía a las diez de la mañana, sentí gran extrañeza al ver a un señor de pie, con aspecto campesino, que llevaba una niña entre un costal”, señaló Ruiz Sanabria en su publicación.

“Fue tal mi asombro que concentré la mirada para tratar de entender la situación, porque el contraluz no me dejaba ver bien. Detallé y detallé hasta darme cuenta que no se trataba de una niña, sino una muñeca”, añadió el fotógrafo que no dudó en entrevistar al hombre.

Aunque el fotógrafo pensó que la muñeca era para una de sus hijas o nietas, jamás imaginó lo que este reciclador le diría. "Vivo con mi esposa, no tenemos hijos. Encontré esta muñeca y me pareció muy bonita, se la llevo a ella porque le gustan mucho", señaló Pedronel Guzmán.

"Ella les hace ropita, las viste y decora la casa con ellas. Después que la lleve me regreso de nuevo para el centro a trabajar”, añadió el reciclador que no dudó en posar para la foto que este fotógrafo jamás imaginó causaría sensación en las redes sociales, especialmente en Facebook.

Sanabria sostuvo que buscó su fotografía en Google y el buscador arrojó más de 25 millones de resultados y en muchas páginas web y de Facebook, la imagen era compartida con una historia totalmente diferente a lo que había sucedido.

'La convirtieron en memes, asociándola con aquella expresión con la que se asustaba a los niños para que se portaran bien: Si no te portas obediente, te va a llevar el viejito del costal’, fue uno de los tantas imágenes negativas que hay sobre esta foto viral.

En los últimos días, la imagen de Sanabria captó en el metro hace varios años comenzó a protagonizar un nuevo meme en Facebook, el cual generó muchos aplausos para este reciclador no tenía dinero y que, supuestamente, llevaba sonriente la muñeca para su hija.