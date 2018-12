Facebook: payaso aprovecha escaleras eléctricas para tirar tortas en la cara a las personas [VIDEO]

A través de Facebook se compartió un video que provocó diversas reacciones en miles de usuarios, ya que un payaso hizo sus travesuras en un centro comercial tirando tortas en la cara a diferentes personas.

La responsable de subir las imágenes a Facebook fue la página llamada ‘Fun Tube’, que mostró las ocurrencias de un payaso que molestó a varias personas que habían acudido al centro comercial para comprar unas cosas, sin imaginar que serían víctimas de la broma.

La primera en pasar la broma del payaso fue una señora que acudió al centro comercial para realizar algunas compras y subió las escaleras eléctricas para seguir viendo en las tiendas los productos, pero al otro lado estaba el divertido personaje con una torta en la mano, como se aprecia en Facebook.

Fue entonces que el payaso le tiró la torta en la cara a la señora y no paró hasta perseguirlo, además de tirarle varios de sus objetos como su cartera y zapatos. En las imágenes de Facebook, se observa como la mujer hace de todo para buscar venganza, pero terminó peor.

Otras de las tantas víctimas de las travesuras del payaso fue un joven que subía normal las escaleras eléctricas y fue sorprendido por el divertido personaje, que solo se le ocurrió gritarle e insultarlo, como se escucha en las imágenes de Facebook.

Miles de usuarios en Facebook no dudaron en mostrar sus reacciones, en su mayoría en contra por la broma del payaso.

“Este video me hizo hervir la sangre. No es gracioso”, “esto no es una broma”, “yo demandaría al payaso la compañía de seguridad y el centro comercial por permitir que esto le pase a sus clientes esto no es gracioso en absoluto”, son algunos de los comentarios que se leen en Facebook.

Mira aquí el video viral de Facebook: