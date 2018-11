Facebook viral: joven es atacada por su gato en pleno 'momento íntimo' [VIDEO]

Una joven se encontraba jugando con su gato hasta que le dieron ganas de ir al baño, por lo que no tuvo más opción que correr. Una vez que entró, estaba realizando sus necesidades, pero no contó con que su mascota la seguiría para fastidiarla. El video de Facebook no tardó en volverse viral por el ataque del felino.

Como ya se sabe, la mayoría de usuarios comparten clips de sus mascotas en esta plataforma, debido a que millones de personas suelen usarla en cualquier momento del día. En esta oportunidad, un gato decidió molestar a su dueña en el momento más inoportuno.

En el preciso instante en que estaba haciendo sus necesidades, vio como su mascota entró de manera rauda al baño, pues había dejado la puerta abierta, para atacar y empezar a morder su pie. Tras varios intentos fallidos por hacer que el gato se aleje, decidió grabarlo para subirlo a Facebook, donde se hizo viral.

"Marico, Leonidas, ¿qué te pasa?", se puede en escuchar en el audio, donde la joven venezolana empezó a jalar de la cabeza de su gato para que la pueda soltar. "¿Qué te hice oye?". Al final, llegó a liberarse del ataque del felino, quien la quedó mirando durante varios segundos.

En video se volvió un 'boom' en Facebook, donde miles de usuarios comentaron que sus mascotas hacían lo mismo. El clip ya tiene casi 5 mil reacciones y más de 24 mil reproducciones, volviéndose viral en pocas horas de compartido.