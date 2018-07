Twitter: la confesión de amor en un tarea académica alborotó en una universidad

La usuaria argentina de Twitter María del Mar quedó sorprendida al leer el resumen que su compañero había preparado como parte de la tarea académica para la universidad donde ambos estudian. En este, un amigo suyo y compañero de clases le declaraba su amor.

A pocas horas de un examen importante, la joven decidió pedirle ayuda a uno de sus compañeros y este le envió el resumen que había hecho para que ella pueda estudiar para el examen.

Pero cuando repasaba con su resaltador los conceptos más importantes que había apuntado su compañero, quedó sorprendida al ver palabras que nada tenían que ver con lo que estaba estudiando. En medio del texto, encontró un mensaje oculto.

"Confesión oculta para María Del Mar: voy a tratar de ser lo más educado y sincero posible, la verdad es que me pareces un mina hermosa por donde te mire, y me gustaría que me des la oportunidad de quizás algún día poder salir, conocernos y pasar un rato", arranca el pequeño párrafo escondido en medio del resumen.

"No quiero que pienses que soy un desubicado por mandarte esto jajaja, pero la verdad es que me gustaría salir contigo, por lo menos para ver qué pasa, el 'no' ya lo tengo y decidí tirarme a la pileta, decisión arriesgada y un tanto 'cursi' puede ser, porque por esto me podrías descansar hasta que terminemos la carrera aprox., pero el que no arriesga no gana", añadió el joven.

"Si es un no, obviamente lo voy a respetar porque soy un caballero, pero si es un sí, da por sentado que no te vas a arrepentir. Después de todo es salir a tomar algo. Final del comunicado", concluye la confesión de amor y luego continúa el texto del resumen.

María del Mar compartió el párrafo del resumen en Twitter y la historia desató todo un alboroto en las redes sociales y también en la universidad donde ambos estudian.