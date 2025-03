Igual que Spotify: escucha música de YouTube sin anuncios y con la pantalla del teléfono apagada

En la actualidad, muchas personas usan la aplicación de YouTube para escuchar las canciones de sus artistas y grupos favoritos. No obstante, la plataforma de Google posee varias limitaciones que pueden llegar a ser bastante molestas. Además de los constantes anuncios, no cuenta con la función "reproducción en segundo plano" que es exclusiva para suscriptores.

Gracias a la función "reproducción en segundo plano", los usuarios de YouTube Premium pueden seguir escuchando sus canciones preferidas, aunque hayan apagado la pantalla del teléfono o abierto otra aplicación (WhatsApp, por ejemplo). Es decir, la reproducción de la música no se detendrá, brindándote una experiencia similar a la que ofrece Spotify.

¿Cómo escuchar música de YouTube sin anuncios?

Si buscas en internet, seguro encontrarás un sinfín de aplicaciones que prometen bloquear los anuncios de YouTube en tu teléfono inteligente o tablet. Al ser apps alteradas o modificadas (mods) representan un gran riesgo para los usuarios, ya que sus desarrolladores podrían haber incluido un malware capaz de robar tu información, sobre todo claves bancarias.

Como son aplicaciones no oficiales, no podrás encontrarlas tan fácilmente. Si quieres descargarlas en tu dispositivo, deberás visitar páginas de terceros o poco confiables. Estos sitios web no tienen filtros de seguridad, es decir, no revisan las apps antes de publicarlas, como si lo hace Play Store y App Store, las tiendas oficiales de Google y Apple, respectivamente.

Afortunadamente, existe una aplicación (100% legal y segura) que puede ayudarte a bloquear los molestos anuncios de YouTube. Se trata de Brave, un navegador que tiene un bloqueador de publicidad integrado. Puedes usarlo en tu computadora (bajando el instalador de su página oficial) o en cualquier dispositivo móvil, descargando la app desde Play Store o App Store.

Una vez que instalas Brave en tu teléfono, se abrirá un navegador (similar a Google Chrome). Solo deberás escribir "www.youtube.com" en la barra de direcciones para acceder a la plataforma de videos de Google. Una vez dentro de la página, podrás disfrutar de cualquier contenido, sin los molestos anuncios que aparecen antes y durante la reproducción.

¿Cómo activar la reproducción con la pantalla apagada?

Brave no solo bloquea la molesta publicidad de YouTube, también nos permite disfrutar totalmente gratis de una característica exclusiva de los usuarios de YouTube Premium: la reproducción en segundo plano. Es decir, gracias a esta función (que deberás activar manualmente) podrás apagar la pantalla de tu smartphone mientras escuchas tu canción favorita.

Si armas una lista de canciones en YouTube, podrás escucharlas sin interrupciones, ya que no saltará ningún anuncio. También podrás apagar la pantalla, lo que te ahorrará mucha batería. Finalmente, también te permitirá abrir otra aplicación instalada en tu smartphone, mientras sigues escuchando el tema musical que elegiste. Te enseñamos a activarla: